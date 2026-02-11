Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 11.02.26 7h00 Atlético-MG e Remo jogarão pelo Brasileirão às 20h (Samara Miranda/ Ascom Remo) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/02), incluem partidas pela Libertadores, Premier League, Brasileirão e outras competições internacionais. Às 16h45, Bayern de Munique jogará contra RB Leipzig pela Copa da Alemanha. Já às 20h, Atlético Mineiro enfrentará o Romo pelo Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Chapecoense x Coritiba - 19h - Premiere Mirassol x Cruzeiro - 19h - SporTV e Premiere Atlético-MG x Remo - 20h - Premiere Vasco x Bahia - 21h30 - TV Globo e Premiere São Paulo x Grêmio - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Brighton - 16h30 - Disney+ Nottingham Forest x Wolverhampton - 16h30 - ESPN 3 e Disney+ Manchester City x Fulham - 16h30 - ESPN e Disney+ Crystal Palace x Burnley - 16h30 - Disney+ Sunderland x Liverpool - 17h15 - Disney+ Copa da Alemanha Bayern de Munique x Leipzig - 16h45 - OneFootball, ESPN 2 e Disney+ Copa da Itália Bologna x Lazio - 17h - Youtube (SportyNet Brasil) Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa do Rei da Espanha Athletic Bilbao x Real Sociedad - 17h - XSports, ESPN 4 e Disney+ Champions League da Ásia Gangwon FC x Shanghai - 07h - Sem informações Ulsan x Melbourne City - 07h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Bayern e RB Leipzig; veja o horário O jogo entre Bayern x Leipzig terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Athletic e Real Sociedad; veja o horário O jogo entre Athletic Bilbao x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela XSports, pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Atlético e Remo; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Grêmio; veja o horário O jogo entre São Paulo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Vasco x Bahia - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Grêmio - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 16h30 - Nottingham Forest x Wolverhampton - Premier League 16h30 - Manchester City x Fulham - Premier League 16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Copa del Rey 21h30 - Alianza Lima x 2 de Mayo - Libertadores SporTV 19h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ 16h30 - Nottingham Forest x Wolverhampton - Premier League 16h30 - Manchester City x Fulham - Premier League 16h30 - Aston Villa x Brighton - Premier League 16h30 - Crystal Palace x Burnley - Premier League 16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Copa del Rey 17h15 - Sunderland x Liverpool - Premier League 21h30 - Alianza Lima x 2 de Mayo - Libertadores Premiere 19h - Chapecoense x Coritiba - Brasileirão 19h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão 20h - Atlético-MG x Remo - Brasileirão 21h30 - Vasco x Bahia - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Grêmio - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball 16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 