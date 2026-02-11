Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/02), incluem partidas pela Libertadores, Premier League, Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 16h45, Bayern de Munique jogará contra RB Leipzig pela Copa da Alemanha. Já às 20h, Atlético Mineiro enfrentará o Romo pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Chapecoense x Coritiba - 19h - Premiere Mirassol x Cruzeiro - 19h - SporTV e Premiere Atlético-MG x Remo - 20h - Premiere Vasco x Bahia - 21h30 - TV Globo e Premiere São Paulo x Grêmio - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere

Campeonato Inglês - Premier League

Aston Villa x Brighton - 16h30 - Disney+ Nottingham Forest x Wolverhampton - 16h30 - ESPN 3 e Disney+ Manchester City x Fulham - 16h30 - ESPN e Disney+ Crystal Palace x Burnley - 16h30 - Disney+ Sunderland x Liverpool - 17h15 - Disney+

Copa da Alemanha

Bayern de Munique x Leipzig - 16h45 - OneFootball, ESPN 2 e Disney+

Copa da Itália

Bologna x Lazio - 17h - Youtube (SportyNet Brasil)

Copa Libertadores da América

Alianza Lima x 2 de Mayo - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

Athletic Bilbao x Real Sociedad - 17h - XSports, ESPN 4 e Disney+

Champions League da Ásia

Gangwon FC x Shanghai - 07h - Sem informações Ulsan x Melbourne City - 07h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Bayern e RB Leipzig; veja o horário

O jogo entre Bayern x Leipzig terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Athletic e Real Sociedad; veja o horário

O jogo entre Athletic Bilbao x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela XSports, pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Remo; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Grêmio; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Vasco x Bahia - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Grêmio - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

16h30 - Nottingham Forest x Wolverhampton - Premier League 16h30 - Manchester City x Fulham - Premier League 16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Copa del Rey 21h30 - Alianza Lima x 2 de Mayo - Libertadores

SporTV

19h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

16h30 - Nottingham Forest x Wolverhampton - Premier League 16h30 - Manchester City x Fulham - Premier League 16h30 - Aston Villa x Brighton - Premier League 16h30 - Crystal Palace x Burnley - Premier League 16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad - Copa del Rey 17h15 - Sunderland x Liverpool - Premier League 21h30 - Alianza Lima x 2 de Mayo - Libertadores

Premiere

19h - Chapecoense x Coritiba - Brasileirão 19h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão 20h - Atlético-MG x Remo - Brasileirão 21h30 - Vasco x Bahia - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

16h45 - Bayern de Munique x Leipzig - Copa da Alemanha

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.