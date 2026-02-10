Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 10.02.26 20h30 O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com o Palmeiras (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Vitória x Flamengo disputam hoje, terça-feira (10/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e empatou com o Internacional por 1 a 1. Já o Vitória passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Remo e uma derrota de 5 a 1 para o Palmeiras. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Vitória x Flamengo: prováveis escalações Vitória: Gabriel; Caíque Gonçalves (Riccieli), Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick (Matheuzinho) e Fabri. Técnico: Jair Ventura. Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Vitória x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo vitória-ba jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 10.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 Rossi pega pênalti, Flamengo ganha do Vitória e desencanta no Brasileirão 10.02.26 23h47