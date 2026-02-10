Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão

Vitória x Flamengo disputam hoje, terça-feira (10/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e empatou com o Internacional por 1 a 1.

Já o Vitória passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Remo e uma derrota de 5 a 1 para o Palmeiras.

Vitória x Flamengo: prováveis escalações

Vitória: Gabriel; Caíque Gonçalves (Riccieli), Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick (Matheuzinho) e Fabri. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 21h30