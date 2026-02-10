West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 10.02.26 16h15 O Manchester United soma 21 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @ManUtd) West Ham x Manchester United disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir West Ham x United ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? West Ham é o 18° colocado da Premier League e acumula 6 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 31 gols marcados e 48 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Manchester United está em 4° lugar e soma 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do Campeonato Inglês. Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo e Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Amad Diallo; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick. FICHA TÉCNICA West Ham x Manchester United Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 17h15 Obrigado! 