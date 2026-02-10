Capa Jornal Amazônia
CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão

Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional

O Liberal
fonte

A base da Águia Guerreira fará sua estreia em Belém. (Luís Carlos / Ascom Tuna Luso)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. A competição, que abre o calendário nacional das categorias de base em 2026, terá início no dia 24 de fevereiro, com a realização dos confrontos da fase inicial.

Representando o Pará no torneio, a Tuna Luso Brasileira fará sua estreia no dia 24 de fevereiro, às 15h30, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. O adversário será o Monte Roraima (RR), em duelo válido pela primeira fase da competição.

A Copa do Brasil Sub-17 reúne 32 clubes de todo o país, distribuídos em quatro chaves com oito equipes cada, organizadas a partir de critérios geográficos e do Ranking Nacional de Clubes 2026. Os confrontos seguem o cruzamento olímpico dentro de cada grupo: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Nesta primeira etapa, os duelos serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis. Ao todo, 16 partidas definirão os classificados para a segunda fase do torneio.

futebol

tuna luso

copa do brasil sub-17

tuna x monte roraima
CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão

