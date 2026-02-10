CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional O Liberal 10.02.26 15h31 A base da Águia Guerreira fará sua estreia em Belém. (Luís Carlos / Ascom Tuna Luso) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. A competição, que abre o calendário nacional das categorias de base em 2026, terá início no dia 24 de fevereiro, com a realização dos confrontos da fase inicial. Representando o Pará no torneio, a Tuna Luso Brasileira fará sua estreia no dia 24 de fevereiro, às 15h30, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. O adversário será o Monte Roraima (RR), em duelo válido pela primeira fase da competição. VEJA MAIS No Rosenão, Tuna vence o Carajás nos pênaltis e conquista o título do Parazão Sub-17 Lusos batem o Carajás por 4 a 3, garantem o título e asseguram vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026 Remo vence a Tuna Luso no Baenão e conquista título da Copa Pará Sub-17 A vitória veio após o gol marcado por Felipe Gabriel Tuna vence o Paysandu e vai encarar o Remo na final da Copa Pará Sub-17 Águia do Souza conseguiu superar a derrota no jogo de ida e eliminou o Papão A Copa do Brasil Sub-17 reúne 32 clubes de todo o país, distribuídos em quatro chaves com oito equipes cada, organizadas a partir de critérios geográficos e do Ranking Nacional de Clubes 2026. Os confrontos seguem o cruzamento olímpico dentro de cada grupo: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Nesta primeira etapa, os duelos serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis. Ao todo, 16 partidas definirão os classificados para a segunda fase do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol tuna luso copa do brasil sub-17 tuna x monte roraima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da Itália Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 16h00 Copa da Alemanha Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 10.02.26 15h45 Futebol CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional 10.02.26 15h31 Campeonato Inglês Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League Tottenham e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32