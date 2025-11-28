Capa Jornal Amazônia
No Rosenão, Tuna vence o Carajás nos pênaltis e conquista o título do Parazão Sub-17

Lusos batem o Carajás por 4 a 3, garantem o título e asseguram vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026

O Liberal
fonte

A Tuna garantiu a taça do Parazão sub-17. (Ascom Tuna Luso)

O Campeonato Paraense Sub-17 terminou com festa da Tuna Luso Brasileira no estádio Rosenão, em Parauapebas. Nesta quinta-feira (27), a equipe venceu o Carajás nos pênaltis, por 4 a 3, e garantiu o título da categoria, além da vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026.

Carajás e Tuna fizeram um primeiro tempo morno, com poucas chances criadas e um baixo número de finalizações. Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Carajás teve seus melhores momentos nas bolas alçadas na área, mas o bom posicionamento do goleiro William manteve os lusos sem sofrer gols na etapa inicial.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram impulsionados pelo público, que lotou o Rosenão. Em determinado momento, uma grande nuvem de fumaça cobriu parte do gramado e interrompeu o jogo por alguns minutos. Quando a partida foi retomada, o ritmo aumentou e as emoções apareceram.

Foi em uma bola parada que o Carajás abriu o placar: após cobrança de escanteio, Matheus se antecipou à marcação e completou para o fundo das redes. A vantagem, porém, durou pouco. João Henrique empatou para os tunantes e levou a decisão para os pênaltis.

A partir daí, brilhou a estrela do goleiro William. O arqueiro tunante começou bem a série e defendeu duas cobranças, garantindo a vitória por 4 a 3. A festa lusa tomou conta do gramado, coroando uma campanha sólida e assegurando ao clube a vaga na Copa do Brasil Sub-17 do próximo ano.

Palavras-chave

futebol

tuna luso

final parazão sub-17

carajás x tuna

futebol paraense

jornal amazônia
