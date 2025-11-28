No Rosenão, Tuna vence o Carajás nos pênaltis e conquista o título do Parazão Sub-17 Lusos batem o Carajás por 4 a 3, garantem o título e asseguram vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026 O Liberal 28.11.25 18h32 A Tuna garantiu a taça do Parazão sub-17. (Ascom Tuna Luso) O Campeonato Paraense Sub-17 terminou com festa da Tuna Luso Brasileira no estádio Rosenão, em Parauapebas. Nesta quinta-feira (27), a equipe venceu o Carajás nos pênaltis, por 4 a 3, e garantiu o título da categoria, além da vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026. Carajás e Tuna fizeram um primeiro tempo morno, com poucas chances criadas e um baixo número de finalizações. Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Carajás teve seus melhores momentos nas bolas alçadas na área, mas o bom posicionamento do goleiro William manteve os lusos sem sofrer gols na etapa inicial. No segundo tempo, os donos da casa seguiram impulsionados pelo público, que lotou o Rosenão. Em determinado momento, uma grande nuvem de fumaça cobriu parte do gramado e interrompeu o jogo por alguns minutos. Quando a partida foi retomada, o ritmo aumentou e as emoções apareceram. VEJA MAIS Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-17 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios Remo e Paysandu confirmam presença no Brasileiro Feminino sub-17 e sub-20; confira A dupla Re-Pa segue nas principais divisões do futebol de base feminino No estádio da Tuna, Remo estreia na Copa do Brasil Sub-17; confira os detalhes Partida vale vaga nas quartas de final do torneio Foi em uma bola parada que o Carajás abriu o placar: após cobrança de escanteio, Matheus se antecipou à marcação e completou para o fundo das redes. A vantagem, porém, durou pouco. João Henrique empatou para os tunantes e levou a decisão para os pênaltis. A partir daí, brilhou a estrela do goleiro William. O arqueiro tunante começou bem a série e defendeu duas cobranças, garantindo a vitória por 4 a 3. A festa lusa tomou conta do gramado, coroando uma campanha sólida e assegurando ao clube a vaga na Copa do Brasil Sub-17 do próximo ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol tuna luso final parazão sub-17 carajás x tuna futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00