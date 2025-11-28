Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão

Vasco da Gama x Bahia disputam hoje, sexta-feira (28/11), uma partida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vasco é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 50 gols marcados e 52 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Internacional está em 15° lugar com 10 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 40 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passo por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Vasco x Internacional: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Thiago Mendes) e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Bruno Gomes), Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré ou Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 19h30