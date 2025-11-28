Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.11.25 18h30 O Vasco soma só 1 ponto a mais que o Inter e está em uma sequência de 5 derrotas pelo Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco da Gama) Vasco da Gama x Bahia disputam hoje, sexta-feira (28/11), uma partida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Vasco é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 50 gols marcados e 52 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Já o Internacional está em 15° lugar com 10 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 40 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passo por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Juventude e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vasco x Internacional: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Thiago Mendes) e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Bruno Gomes), Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré ou Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Internacional jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00