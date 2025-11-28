Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Getafe x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) por La Liga

Getafe e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Getafe soma só 1 ponto a mais que o Elche em La Liga (X/ @elchecf)

Getafe x Elche disputam hoje, sexta-feira (28/11), a 14° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Getafe x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Getafe é o 7° colocado de La Liga e acumula 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Elche está em 10° lugar e soma 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas do Campeonato Espanhol.

Getafe x Elche: prováveis escalações

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdel Abqar e Diego Rico; Dakonam Djené, Luis Milla e Mauro Arambarri; Mario Martín, Adrián Liso e Borja Mayoral.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber e Héctor Fort; Aleix Febas, Marc Aguado e Germán Valera; Grady Diangana, Rafa Mir e André Silva.

FICHA TÉCNICA
Getafe x Elche
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha
Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 17h

