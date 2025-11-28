Getafe x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) por La Liga Getafe e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 28.11.25 16h00 O Getafe soma só 1 ponto a mais que o Elche em La Liga (X/ @elchecf) Getafe x Elche disputam hoje, sexta-feira (28/11), a 14° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Getafe x Elche ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Getafe é o 7° colocado de La Liga e acumula 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Elche está em 10° lugar e soma 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Como x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/11) pela Bundesliga Como e Sassuolo jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Mönchengladbach x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/11) pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Getafe x Elche: prováveis escalações Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdel Abqar e Diego Rico; Dakonam Djené, Luis Milla e Mauro Arambarri; Mario Martín, Adrián Liso e Borja Mayoral. Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber e Héctor Fort; Aleix Febas, Marc Aguado e Germán Valera; Grady Diangana, Rafa Mir e André Silva. FICHA TÉCNICA Getafe x Elche Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Elche Getafe jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00