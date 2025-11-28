Como x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/11) pela Bundesliga

Como x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (28/11), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Como é o 6° colocado do Campeonato Italiano e acumula 5 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas da Série A italiana.

Já Sassuolo está em 9° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Como x Sassuolo: prováveis escalações

Como: Butez; Posch, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. Técnico: Cesc Fabregas.

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Técnico: Fabio Grosso.

FICHA TÉCNICA

Como x Sassuolo

Bundesliga 2025

Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália

Data/Horário: 28 de novembro de 2025, às 16h45