Mönchengladbach x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/11) pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.11.25 15h30 RB Leipzig soma 13 pontos a mais que o Mönchengladbach na Bundesliga (X/ @RBLeipzig) Borussia Mönchengladbach x Leipzig disputam hoje, sexta-feira (28/11), a 12° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia Mönchen. x Leipzig ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Borussia é o 3° colocado da Bundesliga com 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Stuttgart está em 4° lugar e soma um total de 7 vitórias, 3 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Borussia Mönchen x Leipzig: prováveis escalações Mönchengladbach: Moritz Nicolas; Nico Elvedi, Kevin Diks, Marvin Friedrich; Joseph Scally, Yannik Engelhardt, Rocco Reitz, Luca Netz; Florian Neuhaus, Franck Honorat; Haris Tabaković. Técnico: Eugen Polanski. Leipzig: Péter Gulácsi; Lutsharel Geertruida, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Amadou Haidara, Arthur Vermeeren; Xavi Simons, Dani Olmo; Benjamin Sesko, Loïs Openda. Técnico: Ole Werner. FICHA TÉCNICA Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig Bundesliga 2025 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 28 de novembro de 2025, às 14h30