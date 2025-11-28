Capa Jornal Amazônia
Mönchengladbach x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/11) pela Bundesliga

Borussia Mönchengladbach e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

RB Leipzig soma 13 pontos a mais que o Mönchengladbach na Bundesliga (X/ @RBLeipzig)

Borussia Mönchengladbach x Leipzig disputam hoje, sexta-feira (28/11), a 12° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Borussia Mönchen. x Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube,  a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia é o 3° colocado da Bundesliga com 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Stuttgart está em 4° lugar e soma um total de 7 vitórias, 3 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Borussia Mönchen x Leipzig: prováveis escalações

Mönchengladbach: Moritz Nicolas; Nico Elvedi, Kevin Diks, Marvin Friedrich; Joseph Scally, Yannik Engelhardt, Rocco Reitz, Luca Netz; Florian Neuhaus, Franck Honorat; Haris Tabaković. Técnico: Eugen Polanski.

Leipzig: Péter Gulácsi; Lutsharel Geertruida, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Amadou Haidara, Arthur Vermeeren; Xavi Simons, Dani Olmo; Benjamin Sesko, Loïs Openda. Técnico: Ole Werner.

FICHA TÉCNICA
Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig
Bundesliga 2025
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha
Data/Horário: 28 de novembro de 2025, às 14h30

