Al-Ahli x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (28/11) pela Copa do Rei Saudita Al Ahli e Al-Qadsiyah jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 28.11.25 13h30 Nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita, Al Ahli goleou Al Baten por 3 a 0 e Al Quadisiya goleou Al Hazm por 3 a 1 (X/ @AlQadsiahEN) Al Ahli x Al-Quadisiya disputam hoje, quinta-feira (28/11), as quartas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Al-Ahli x Al Quadisiya ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Série A saudita, Al Ahli permanece invicto na 4° posição e acumula 5 vitórias, 4 empates, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita, Al Ahli goleou Al Baten por 3 a 0. Já Al Quadisiya está em 5° lugar no Campeonato Saudita com 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 9 gols sofridos. Na última etapa da Copa do Rei, Al Quadisiya goleou Al Hazm por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ahli x Al-Quadisiya: prováveis escalações Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Bakor; Atangana, Mahrez, Kessié, Aljohani, Galeno; Toney. Técnico: Matthias Jaissle Al Quadisiya: Casteels; Abdoulshamat, Fernández, Álvarez, Al Shahrani; Nández, Weigl, Otávio, Bonsu Baah, Al Juwayr; Retegui. Técnico: Michel FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Quadisiya Copa do Rei Saudita Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 14h30