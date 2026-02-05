Al-Okhdood x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Saudi

Al-Akhdoud x Al-Hilal disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Okhdood x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto a Série A saudita e acumula um total de 14 vitórias, 5 empates, 47 gols marcados e 18 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na competição.

Al Akhdoud está na vice-lanterna com 2 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 15 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do campeonato.

Al-Okhdood x Al Hilal: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al Hazem: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Okhdood x Al Hilal

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 14h30