Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino O Liberal 05.02.26 10h09 Remo joga pela segunda vez em menos de um dia (Igor Mota / O Liberal) No dia do aniversário de 121 anos, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre nesta quinta-feira (5), no Baenão, um dia após o duelo válido pelo Brasileirão contra o Mirassol. Para o jogo, o clube iniciou as vendas de ingressos na noite da última quarta-feira (4), com valores a partir de R$ 30. Para a arquibancada, conforme informou o clube, a inteira custa R$ 30, enquanto para a área das Mercês está sendo vendida por R$ 40. Já para o setor de cadeiras do Baenão, o ingresso custa R$ 60. Onde comprar Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na região metropolitana de Belém. VEJA MAIS Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias Cenário O Remo é o sexto colocado na classificação do Parazão, com quatro pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time alternativo, visto que, na última quarta-feira (4), encarou o Mirassol, pela Série A. A partida terminou empatada por 2 a 2. O jogo entre o Leão Azul e o Águia de Marabá ocorre a partir das 20h, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 TUDO PRONTO Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson 05.02.26 19h18 Futebol Série A: Remo leva mais de 20 mil ao Mangueirão no empate com o Mirassol A presença maçiça do Fenômeno Azul ganhou destaque na imprensa nacional e colocou o Remo entre os maiores públicos deste início de competição 05.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00