O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

O Liberal
fonte

Remo joga pela segunda vez em menos de um dia (Igor Mota / O Liberal)

No dia do aniversário de 121 anos, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre nesta quinta-feira (5), no Baenão, um dia após o duelo válido pelo Brasileirão contra o Mirassol. Para o jogo, o clube iniciou as vendas de ingressos na noite da última quarta-feira (4), com valores a partir de R$ 30.

Para a arquibancada, conforme informou o clube, a inteira custa R$ 30, enquanto para a área das Mercês está sendo vendida por R$ 40. Já para o setor de cadeiras do Baenão, o ingresso custa R$ 60.

Onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na região metropolitana de Belém.

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão
A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão
Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar

Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguarda 60 minutos
Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias

Cenário

O Remo é o sexto colocado na classificação do Parazão, com quatro pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time alternativo, visto que, na última quarta-feira (4), encarou o Mirassol, pela Série A. A partida terminou empatada por 2 a 2.

O jogo entre o Leão Azul e o Águia de Marabá ocorre a partir das 20h, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

PROFESSOR PARDAL NÃO

Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor'

Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas

05.02.26 23h06

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

TUDO PRONTO

Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira

Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson

05.02.26 19h18

Futebol

Série A: Remo leva mais de 20 mil ao Mangueirão no empate com o Mirassol

A presença maçiça do Fenômeno Azul ganhou destaque na imprensa nacional e colocou o Remo entre os maiores públicos deste início de competição

05.02.26 17h00

Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta

05.02.26 23h47

05.02.26 23h47

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

