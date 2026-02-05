Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

No dia do aniversário de 121 anos, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre nesta quinta-feira (5), no Baenão, um dia após o duelo válido pelo Brasileirão contra o Mirassol. Para o jogo, o clube iniciou as vendas de ingressos na noite da última quarta-feira (4), com valores a partir de R$ 30.

Para a arquibancada, conforme informou o clube, a inteira custa R$ 30, enquanto para a área das Mercês está sendo vendida por R$ 40. Já para o setor de cadeiras do Baenão, o ingresso custa R$ 60.

Onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na região metropolitana de Belém.

Cenário

O Remo é o sexto colocado na classificação do Parazão, com quatro pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time alternativo, visto que, na última quarta-feira (4), encarou o Mirassol, pela Série A. A partida terminou empatada por 2 a 2.

O jogo entre o Leão Azul e o Águia de Marabá ocorre a partir das 20h, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.