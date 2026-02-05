Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém 

Torcedores teriam se envolvido em confusão na madrugada desta quinta-feira (5)

O Liberal
fonte

Torcedores teriam pichado e causado danos na sede dos azulinos (Reprodução / Redes sociais)

Uma confusão envolvendo membros de torcidas organizadas de Remo e Paysandu foi registrada em Belém na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo as informações, a sede de torcedores do Leão Azul teria sido vandalizada por um grupo de bicolores. A ação dos rivais teria gerado revolta e provocado uma briga generalizada entre as pessoas. 

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver vários homens brigando entre si, com paus e outros objetos nas mãos. A sede, localizada no bairro de São Brás, teria sido pichada e sofrido danos na fachada. Até o momento, não há registros de presos ou feridos. 

A reportagem encaminhou uma solicitação à Polícia Civil para obter mais informações e aguarda retorno.

VEJA MAIS

image Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão
Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

image Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão
Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar

Re-Pa

A confusão ocorre às vésperas do primeiro Re-Pa do ano. Remo e Paysandu se enfrentam no próximo domingo (8), no Mangueirão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense.

As torcidas do Leão Azul e do Papão possuem uma rivalidade histórica. Está não é a primeira vez que membros de organizadas se envolvem em brigas. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

torcida organizada
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica”

Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 

05.02.26 12h44

futebol

Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo

Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa

05.02.26 10h52

futebol

Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

05.02.26 10h09

Futebol

Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém 

Torcedores teriam se envolvido em confusão na madrugada desta quinta-feira (5)

05.02.26 9h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos

Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias

04.02.26 23h28

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

futebol

Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

05.02.26 10h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

05.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda