Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém Torcedores teriam se envolvido em confusão na madrugada desta quinta-feira (5) O Liberal 05.02.26 9h47 Torcedores teriam pichado e causado danos na sede dos azulinos (Reprodução / Redes sociais) Uma confusão envolvendo membros de torcidas organizadas de Remo e Paysandu foi registrada em Belém na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo as informações, a sede de torcedores do Leão Azul teria sido vandalizada por um grupo de bicolores. A ação dos rivais teria gerado revolta e provocado uma briga generalizada entre as pessoas. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver vários homens brigando entre si, com paus e outros objetos nas mãos. A sede, localizada no bairro de São Brás, teria sido pichada e sofrido danos na fachada. Até o momento, não há registros de presos ou feridos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A reportagem encaminhou uma solicitação à Polícia Civil para obter mais informações e aguarda retorno. VEJA MAIS Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar Re-Pa A confusão ocorre às vésperas do primeiro Re-Pa do ano. Remo e Paysandu se enfrentam no próximo domingo (8), no Mangueirão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. As torcidas do Leão Azul e do Papão possuem uma rivalidade histórica. Está não é a primeira vez que membros de organizadas se envolvem em brigas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol torcida organizada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica” Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 futebol Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa 05.02.26 10h52 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém Torcedores teriam se envolvido em confusão na madrugada desta quinta-feira (5) 05.02.26 9h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00