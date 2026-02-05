Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém 

Uma confusão envolvendo membros de torcidas organizadas de Remo e Paysandu foi registrada em Belém na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo as informações, a sede de torcedores do Leão Azul teria sido vandalizada por um grupo de bicolores. A ação dos rivais teria gerado revolta e provocado uma briga generalizada entre as pessoas.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver vários homens brigando entre si, com paus e outros objetos nas mãos. A sede, localizada no bairro de São Brás, teria sido pichada e sofrido danos na fachada. Até o momento, não há registros de presos ou feridos.

A reportagem encaminhou uma solicitação à Polícia Civil para obter mais informações e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Re-Pa

A confusão ocorre às vésperas do primeiro Re-Pa do ano. Remo e Paysandu se enfrentam no próximo domingo (8), no Mangueirão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense.

As torcidas do Leão Azul e do Papão possuem uma rivalidade histórica. Está não é a primeira vez que membros de organizadas se envolvem em brigas.