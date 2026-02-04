Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias Igor Wilson 04.02.26 23h28 Após o empate do Remo com o Mirassol, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela Série B, o técnico Juan Carlos Osorio explicou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e anunciou que vai reduzir o elenco azulino. Segundo o treinador, o grupo atual tem cerca de 40 jogadores, mas será enxugado para aproximadamente 30 já a partir da próxima semana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Osorio rechaçou críticas de que a queda de produção do Remo tenha sido causada por improvisações no segundo tempo. De acordo com o colombiano, o principal fator foi o desgaste físico dos atletas. “Baixamos a intensidade porque os jogadores cansaram. Muitos estão preparados hoje para atuar cerca de 60 minutos”, afirmou. O treinador citou o argentino Leonel Picco, estreante da noite, como exemplo. “Foi um dos que mais recuperou bolas no primeiro tempo. Ao minuto 60, eu falo com ele, sei que está cansado, e faço a mudança”, explicou. Para Osorio, as alterações - entraram Pikachu, Zé Welison, Patrick e Catarozzi - foram necessárias diante do estágio físico do elenco. O comandante azulino também confirmou que o clube vai reduzir o número de atletas a partir da próxima semana, prenunciando saídas no time em breve. “Em minha humilde opinião, temos que ter um elenco máximo de 30 jogadores, incluindo os goleiros. Hoje temos cerca de 40 e só um campo para treinar”, disse. Segundo ele, a definição de quem permanece será feita nos próximos dias, tendo o clássico contra o Paysandu, domingo, pelo Parazão, como prazo final. “Esses jogos — o de hoje, o de amanhã e o clássico — são muito importantes porque na próxima semana precisamos reduzir o elenco. Eles vão definir quem fica e quem sai”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 07.02.26 7h00 Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 DEU LEÃO PARAENSE Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar 04.02.26 22h02 FUTEBOL Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão Lusa venceu o Paysandu e Paulo Rangel decidiu para a Águia Guerreira 04.02.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32