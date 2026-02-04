Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos

Após o empate do Remo com o Mirassol, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela Série B, o técnico Juan Carlos Osorio explicou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e anunciou que vai reduzir o elenco azulino. Segundo o treinador, o grupo atual tem cerca de 40 jogadores, mas será enxugado para aproximadamente 30 já a partir da próxima semana.

Osorio rechaçou críticas de que a queda de produção do Remo tenha sido causada por improvisações no segundo tempo. De acordo com o colombiano, o principal fator foi o desgaste físico dos atletas. “Baixamos a intensidade porque os jogadores cansaram. Muitos estão preparados hoje para atuar cerca de 60 minutos”, afirmou.

O treinador citou o argentino Leonel Picco, estreante da noite, como exemplo. “Foi um dos que mais recuperou bolas no primeiro tempo. Ao minuto 60, eu falo com ele, sei que está cansado, e faço a mudança”, explicou. Para Osorio, as alterações - entraram Pikachu, Zé Welison, Patrick e Catarozzi - foram necessárias diante do estágio físico do elenco.

O comandante azulino também confirmou que o clube vai reduzir o número de atletas a partir da próxima semana, prenunciando saídas no time em breve. “Em minha humilde opinião, temos que ter um elenco máximo de 30 jogadores, incluindo os goleiros. Hoje temos cerca de 40 e só um campo para treinar”, disse.

Segundo ele, a definição de quem permanece será feita nos próximos dias, tendo o clássico contra o Paysandu, domingo, pelo Parazão, como prazo final. “Esses jogos — o de hoje, o de amanhã e o clássico — são muito importantes porque na próxima semana precisamos reduzir o elenco. Eles vão definir quem fica e quem sai”, concluiu.