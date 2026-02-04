Carlos Vinícius dá show, faz três gols e Grêmio supera Botafogo no reencontro com Luís Castro Estadão Conteúdo 04.02.26 23h57 Se os holofotes estavam todos para o banco de reservas para registrar o reencontro de Luís Castro com o Botafogo, o protagonista desta quarta-feira à noite foi o atacante Carlos Vinícius. Em duelo movimentado na Arena do Grêmio, o atacante marcou três vezes na virada gaúcha por 5 a 3 sobre o Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente com Arthur Cabral, levou o empate com Carlos Vinícius e terminou a primeira etapa em vantagem, com um belo gol de Danilo. No segundo tempo, começou o recital do camisa 95. Em seis minutos, igualou novamente o marcador e virou a partida na sequência. Tetê e Ednilson ampliaram o placar e Danilo descontou na reta final, mas já era tarde. Com o resultado, o Grêmio conquistou sua primeira vitória no nacional, se reabilitando da derrota na estreia para o Fluminense. Já o Botafogo, após apresentar um bom segundo tempo diante do Cruzeiro, na goleada por 4 a 0, não teve a mesma postura desta vez, amargando a primeira derrota. Luís Castro esteve à frente do Botafogo no primeiro turno do Brasileiro de 2023 com uma campanha fantástica, até que saiu no segundo semestre para o futebol árabe e a coisa desandou em General Severiano. De líder absoluto, fez um segundo turno deplorável e perdeu o título que estava em suas mãos para o Palmeiras, em uma das maiores 'pipocadas' do futebol brasileiro. O primeiro tempo foi movimentado, com ambos os times ofensivos, trocando passes e costurando jogadas em busca do gol. Quem saiu na frente foi o Botafogo, após lançamento de Barboza, Arthur Cabral fintou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para marcar, aos 16 minutos. Não demorou para o Grêmio reagir na partida. Destaque nos primeiros 45 minutos, Tetê cruzou, Ponte falhou e Carlos Vinícius não desperdiçou, deixando tudo igual, aos 25. O duelo seguiu franco, mas ainda assim as defesas levaram a melhor nas disputas. Até que aos 35, Montoro deu lindo passe para Danilo virar de voleio e recolocar os cariocas à frente novamente do marcador. Carlos Vinícius voltou inspirado para a segunda etapa. Com quatro minutos, testou firme para empatar novamente a partida. E não parou por aí, logo depois, aos 11, converteu a penalidade para virar a partida para o Grêmio, anotando o famoso hat-trick. O Botafogo sentiu o baque e ainda viu Tetê fazer o quarto na sequência, aos 14. O Botafogo só voltou para o jogo aos 16, quando Barrera carimbou a trave. O time carioca seguiu esboçando sua reação, mas no seu melhor momento, viu Edenílson pegar o rebote e anotar o quinto gol gremista, aos 33. Na reta final, Danilo ainda descontou, com outro belo voleio, mas já era tarde demais. O Botafogo tem pela frente agora o clássico diante do Vasco, no domingo, às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela última rodada da Taça Guanabara. Já o Grêmio atua no sábado, às 18h30, na Arena do Grêmio, em jogo único das quartas de final do Campeonato Gaúcho diante do Novo Hamburgo. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 5 X 3 BOTAFOGO GRÊMIO - Weverton; João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur Melo (Dodi) e Monsalve (Willian); Tetê (Edenílson), Carlos Vinícius (André) e Pavón (Amuzu). Técnico: Luís Castro. BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte (Matheus Martins), Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan (Marquinhos), Santiago Rodríguez (Artur)(Nathan Fernandes), Montoro (Barrera) e Alex Telles; Arthur Cabral. Técnico: Martín Palermo. GOLS - Arthur Cabral, aos 16, Carlos Vinícius, aos 25, e Danilo, aos 35 minutos do primeiro tempo; Carlos Vinícius, aos quatro e aos 11, Tetê, aos 14, Edenílson, aos 33, e Danilo, aos 40 do segundo. ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza, Mateo Ponte e Allan (Botafogo). RENDA - R$ 1.384.147,41. PÚBLICO - 18.573 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). 