O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com lei do ex, Paysandu leva gol nos acréscimos e perde para a Tuna no Parazão

Equipes voltam a campo pelo estadual no domingo.

Caio Maia e Fábio Will
fonte

Que estreia! Paulo Rangel marcou o gol da vitória da Tuna contra o Paysandu. (Imagem: Instagram/ Tuna)

A Tuna Luso venceu o primeiro clássico da temporada no futebol paraense. Em partida disputada nesta quarta-feira (4), no estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, a Lusa venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol de pênalti marcado pelo experiente atacante Paulo Rangel, ex-jogador bicolor. O lance, que precisou de ajuda do VAR para ser marcado, ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. 

Com resultado, a Tuna Luso marcou os primeiros pontos na competição. Agora, a Lusa é sétima colocada na competição, dentro da zona de classificação à próxima fase. Já o Paysandu perdeu uma posição, está em 3º no momento, já que, em outra partida da rodada, o Castanhal venceu o São Raimundo, no Modelão. 

Ambas as equipes voltam a campo no domingo (8). Às 10h a Águia do Souza visita o Castanhal, no Modelão. Já às 17h, o Papão enfrenta o Remo, no primeiro clássico Re-Pa da temporada, no Mangueirão. 

image Paysandu perde pra Tuna no Parazão 2026 (Jorge Luís TottiPaysandu)

Primeiro tempo

Foi um primeiro tempo, de certa forma, divertido no estádio Estrelão. Muito em função da boa qualidade do gramado, Tuna Luso e Paysandu protagonizaram uma partida movimentada, com boas chances para ambos os lados. A Lusa foi superior nos minutos iniciais, enquanto o Papão concentrou suas principais oportunidades na reta final da etapa, algo que tem se repetido nos últimos jogos. Apesar do ritmo intenso, o placar não saiu do zero.

Chances não faltaram. Nos primeiros 15 minutos, a Águia do Souza tomou as rédeas do confronto. A principal estratégia dos comandados de Alexandre Paes foi a marcação pressão na saída de bola bicolor. Esse comportamento, aliado a algumas falhas de posicionamento da defesa do Paysandu, resultou em boas oportunidades para a Tuna, sobretudo com Paulo Rangel, que explorava os espaços às costas do zagueiro Quintana, que fazia sua estreia na temporada. Em contrapartida, quando tentava construir desde a defesa, a Lusa encontrava dificuldades na definição das jogadas no último terço do campo.

O Paysandu, por sua vez, apostava em roubadas de bola no meio de campo para acionar os contra-ataques, mas sentia falta de uma válvula de escape pelos lados. Com Kleiton Pego, o jogador mais regular da equipe na temporada, bem marcado pela esquerda, coube a Danilo Peu a responsabilidade de dar profundidade pela direita. Ainda assim, as investidas bicolores pelo setor foram pouco criativas.

Quando conseguiu alternar as jogadas, o Papão levou perigo e criou a chance mais clara da primeira etapa. Aos 26 minutos, Kleiton Pego se desvencilhou da marcação, avançou até a linha de fundo e finalizou cruzado. Vinícius defendeu no primeiro momento, mas deu rebote. Ítalo aproveitou a sobra na pequena área e finalizou à queima-roupa, exigindo grande defesa do goleiro tunante. A partir desse lance, o Paysandu passou a rondar com mais frequência a área adversária, mas sem a efetividade necessária para abrir o placar antes do intervalo.

(texto em atualização)

Paysandu
