Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral

Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão

O Liberal
fonte

Papão faz promoção para atrair torcedores (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após anunciar a venda de ingressos para o Re-Pa destinada aos sócio-torcedores, o Paysandu abriu as vendas para o público geral. A partida entre Papão e Remo, válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense, ocorre no próximo domingo (8), no Mangueirão, às 17h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme divulgou o clube, até a próxima sexta-feira (6), os ingressos para a arquibancada do Lado B custarão R$ 70. A partir de sábado (7), o valor passa a ser R$ 80. Sócios proprietários têm desconto de 50%.

Para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 140 se adquirida até sexta-feira (6). Após esse prazo, o ingresso passa a custar R$ 160.

VEJA MAIS 

image Edílson vira referência para os atletas da base que ganham espaço no Paysandu
O experiente lateral-direito tem sido fundamental na adaptação dos novos profissionais que emergem no elenco bicolor de 2026

image Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores
Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão

image Volante da base estreia com vitória no profissional e ajuda a manter o Paysandu no topo do Parazão
Aos 17 anos, Brian entrou pela primeira vez no time principal na vitória sobre o Capitão Poço; Papão lidera o Estadual com seis pontos e encara a Tuna na próxima rodada

O torcedor bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site ingresso.paysandu ou nas lojas oficiais do clube. Vale destacar que o Paysandu não comercializa mais bilhetes físicos, apenas ingressos digitais.

Estudantes têm direito à meia-entrada, que deve ser reservada no site do clube. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem acesso à gratuidade.

Cenário

O jogo do próximo domingo marca o primeiro Re-Pa do ano e, por isso, tem grande apelo entre os torcedores. Além disso, o clássico ocorre na semana em que as equipes comemoraram aniversário: o Leão Azul completou 121 anos, enquanto o Papão celebrou 112. Atualmente, o Paysandu é vice-líder do Parazão, com duas vitórias seguidas. Nesta quarta-feira (4), o Bicola enfrenta a Tuna, pela terceira rodada do estadual.

Promoção azulina

Para atrair ainda mais torcedores e comemorar os 121 anos, o Remo lançou uma promoção especial: na compra de um ingresso para o duelo contra o Mirassol, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, disputado nesta quarta-feira (4), no Mangueirão, o torcedor ganha um ingresso para o Re-Pa. A promoção é válida para a arquibancada do Lado A.

Até o momento, o clube azulino ainda não divulgou informações sobre a venda geral de ingressos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

paysandu

re-pa

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos'

Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa

05.02.26 19h04

Futebol

Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna

Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem

05.02.26 13h19

futebol

Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa

Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão

05.02.26 12h12

Futebol

Vitória escapa na instabilidade do Leão

05.02.26 11h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta

05.02.26 23h47

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

Copa do Mundo de Futebol Autista

Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão

Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes

31.03.24 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda