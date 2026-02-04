Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão O Liberal 04.02.26 9h42 Papão faz promoção para atrair torcedores (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após anunciar a venda de ingressos para o Re-Pa destinada aos sócio-torcedores, o Paysandu abriu as vendas para o público geral. A partida entre Papão e Remo, válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense, ocorre no próximo domingo (8), no Mangueirão, às 17h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme divulgou o clube, até a próxima sexta-feira (6), os ingressos para a arquibancada do Lado B custarão R$ 70. A partir de sábado (7), o valor passa a ser R$ 80. Sócios proprietários têm desconto de 50%. Para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 140 se adquirida até sexta-feira (6). Após esse prazo, o ingresso passa a custar R$ 160. VEJA MAIS Edílson vira referência para os atletas da base que ganham espaço no Paysandu O experiente lateral-direito tem sido fundamental na adaptação dos novos profissionais que emergem no elenco bicolor de 2026 Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão Volante da base estreia com vitória no profissional e ajuda a manter o Paysandu no topo do Parazão Aos 17 anos, Brian entrou pela primeira vez no time principal na vitória sobre o Capitão Poço; Papão lidera o Estadual com seis pontos e encara a Tuna na próxima rodada O torcedor bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site ingresso.paysandu ou nas lojas oficiais do clube. Vale destacar que o Paysandu não comercializa mais bilhetes físicos, apenas ingressos digitais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Estudantes têm direito à meia-entrada, que deve ser reservada no site do clube. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem acesso à gratuidade. Cenário O jogo do próximo domingo marca o primeiro Re-Pa do ano e, por isso, tem grande apelo entre os torcedores. Além disso, o clássico ocorre na semana em que as equipes comemoraram aniversário: o Leão Azul completou 121 anos, enquanto o Papão celebrou 112. Atualmente, o Paysandu é vice-líder do Parazão, com duas vitórias seguidas. Nesta quarta-feira (4), o Bicola enfrenta a Tuna, pela terceira rodada do estadual. Promoção azulina Para atrair ainda mais torcedores e comemorar os 121 anos, o Remo lançou uma promoção especial: na compra de um ingresso para o duelo contra o Mirassol, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, disputado nesta quarta-feira (4), no Mangueirão, o torcedor ganha um ingresso para o Re-Pa. A promoção é válida para a arquibancada do Lado A. Até o momento, o clube azulino ainda não divulgou informações sobre a venda geral de ingressos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30