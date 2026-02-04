Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral

Após anunciar a venda de ingressos para o Re-Pa destinada aos sócio-torcedores, o Paysandu abriu as vendas para o público geral. A partida entre Papão e Remo, válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense, ocorre no próximo domingo (8), no Mangueirão, às 17h.

Conforme divulgou o clube, até a próxima sexta-feira (6), os ingressos para a arquibancada do Lado B custarão R$ 70. A partir de sábado (7), o valor passa a ser R$ 80. Sócios proprietários têm desconto de 50%.

Para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 140 se adquirida até sexta-feira (6). Após esse prazo, o ingresso passa a custar R$ 160.

O torcedor bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site ingresso.paysandu ou nas lojas oficiais do clube. Vale destacar que o Paysandu não comercializa mais bilhetes físicos, apenas ingressos digitais.

Estudantes têm direito à meia-entrada, que deve ser reservada no site do clube. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem acesso à gratuidade.

Cenário

O jogo do próximo domingo marca o primeiro Re-Pa do ano e, por isso, tem grande apelo entre os torcedores. Além disso, o clássico ocorre na semana em que as equipes comemoraram aniversário: o Leão Azul completou 121 anos, enquanto o Papão celebrou 112. Atualmente, o Paysandu é vice-líder do Parazão, com duas vitórias seguidas. Nesta quarta-feira (4), o Bicola enfrenta a Tuna, pela terceira rodada do estadual.

Promoção azulina

Para atrair ainda mais torcedores e comemorar os 121 anos, o Remo lançou uma promoção especial: na compra de um ingresso para o duelo contra o Mirassol, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, disputado nesta quarta-feira (4), no Mangueirão, o torcedor ganha um ingresso para o Re-Pa. A promoção é válida para a arquibancada do Lado A.

Até o momento, o clube azulino ainda não divulgou informações sobre a venda geral de ingressos.