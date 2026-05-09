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Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos'

Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu

O Liberal
fonte

Juninho já tem cinco gols em oito jogos na temporada. (Wagner Santana / O Liberal)

O atacante Juninho foi o personagem principal da vitória do Paysandu Sport Club sobre o Anápolis Futebol Clube, por 2 a 1, na Curuzu. Autor do gol marcado aos 51 minutos do segundo tempo, o atacante saiu do banco para decidir a partida e garantir a liderança da Série C ao Papão, que agora soma 14 pontos.

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Juninho entrou aos 27 minutos da etapa final no lugar de Ítalo. Mesmo disputando espaço no setor ofensivo, o atacante valorizou a confiança recebida da comissão técnica e comemorou o momento vivido com a camisa bicolor.

“Só tenho a agradecer pela minha evolução neste ano. A comissão e os jogadores me ajudam muito. Sou muito grato por tudo isso que vem acontecendo na minha carreira”, afirmou.

O jogador também destacou a postura ofensiva do Paysandu mesmo após a expulsão do volante Iarley, ainda no segundo tempo. Para Juninho, o elenco mostrou força para buscar o resultado até o último lance.

“Não importa muito esse negócio de ter um a menos. Sabemos do tamanho do Paysandu e sempre vamos querer os três pontos. O professor me deu essa liberdade para que eu pudesse ir à frente. Graças a Deus consegui ser feliz e fazer o gol da nossa vitória, que levou o time à liderança”, disse.

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Vivendo boa fase no clube, Juninho afirmou que tenta aproveitar naturalmente as oportunidades recebidas e valorizou o momento de vestir a camisa do Paysandu.

“Nunca passou pela minha cabeça. As coisas acontecem automaticamente na minha vida. Eu trabalho muito. Não tem explicação estar em um clube gigante como o Paysandu. Isso é muito bom”, comentou.

Após assumir a liderança da Série C, o Paysandu agora volta as atenções para o próximo desafio na competição. O Papão enfrenta o  Caxias, fora de casa, em duelo que marcará o reencontro do técnico Júnior Rocha com seu ex-clube.

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