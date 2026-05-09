Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu O Liberal 09.05.26 20h57 Juninho já tem cinco gols em oito jogos na temporada. (Wagner Santana / O Liberal) O atacante Juninho foi o personagem principal da vitória do Paysandu Sport Club sobre o Anápolis Futebol Clube, por 2 a 1, na Curuzu. Autor do gol marcado aos 51 minutos do segundo tempo, o atacante saiu do banco para decidir a partida e garantir a liderança da Série C ao Papão, que agora soma 14 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Juninho entrou aos 27 minutos da etapa final no lugar de Ítalo. Mesmo disputando espaço no setor ofensivo, o atacante valorizou a confiança recebida da comissão técnica e comemorou o momento vivido com a camisa bicolor. “Só tenho a agradecer pela minha evolução neste ano. A comissão e os jogadores me ajudam muito. Sou muito grato por tudo isso que vem acontecendo na minha carreira”, afirmou. O jogador também destacou a postura ofensiva do Paysandu mesmo após a expulsão do volante Iarley, ainda no segundo tempo. Para Juninho, o elenco mostrou força para buscar o resultado até o último lance. “Não importa muito esse negócio de ter um a menos. Sabemos do tamanho do Paysandu e sempre vamos querer os três pontos. O professor me deu essa liberdade para que eu pudesse ir à frente. Graças a Deus consegui ser feliz e fazer o gol da nossa vitória, que levou o time à liderança”, disse. VEJA MAIS No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final Vivendo boa fase no clube, Juninho afirmou que tenta aproveitar naturalmente as oportunidades recebidas e valorizou o momento de vestir a camisa do Paysandu. “Nunca passou pela minha cabeça. As coisas acontecem automaticamente na minha vida. Eu trabalho muito. Não tem explicação estar em um clube gigante como o Paysandu. Isso é muito bom”, comentou. Após assumir a liderança da Série C, o Paysandu agora volta as atenções para o próximo desafio na competição. O Papão enfrenta o Caxias, fora de casa, em duelo que marcará o reencontro do técnico Júnior Rocha com seu ex-clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Série C Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu 09.05.26 20h57 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02 clima Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida 09.05.26 17h30 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 futebol Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão 09.05.26 18h17 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00