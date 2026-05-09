Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão O Liberal 09.05.26 18h17 Remo x Palmeiras terá esquema de segurança (Reprodução) As autoridades de segurança pública do Pará informaram que haverá um ponto de encontro para torcedores na praça do Marex, em Belém, neste domingo (10), antes da partida entre Remo e Palmeiras, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Além da concentração de torcedores, também serão realizadas escoltas nos trajetos entre o Aeroporto Internacional de Belém e o estádio Mangueirão. A medida será adotada antes e depois da partida, marcada para as 16h. Segundo os órgãos de segurança, a ação tem como objetivo melhorar o fluxo de trânsito e reforçar a segurança de torcedores, equipes e demais envolvidos no evento esportivo. Escoltas serão realizadas antes e depois da partida As escoltas ocorrerão nos seguintes trechos: Aeroporto-Mangueirão: antes da partida Mangueirão-Aeroporto: após o encerramento do jogo A expectativa é de grande movimentação de torcedores na capital paraense por causa do confronto entre Remo e Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo x palmeiras série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40