Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo

As autoridades de segurança pública do Pará informaram que haverá um ponto de encontro para torcedores na praça do Marex, em Belém, neste domingo (10), antes da partida entre Remo e Palmeiras, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Além da concentração de torcedores, também serão realizadas escoltas nos trajetos entre o Aeroporto Internacional de Belém e o estádio Mangueirão. A medida será adotada antes e depois da partida, marcada para as 16h.

Segundo os órgãos de segurança, a ação tem como objetivo melhorar o fluxo de trânsito e reforçar a segurança de torcedores, equipes e demais envolvidos no evento esportivo.

Escoltas serão realizadas antes e depois da partida

As escoltas ocorrerão nos seguintes trechos:

Aeroporto-Mangueirão: antes da partida

antes da partida Mangueirão-Aeroporto: após o encerramento do jogo

A expectativa é de grande movimentação de torcedores na capital paraense por causa do confronto entre Remo e Palmeiras.