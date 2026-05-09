Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida O Liberal 09.05.26 17h30 Gramado da Curuzu alagado durante Paysandu x Anapolis-go (Wagner Santana / O Liberal) Durante partida válida pela Série C em Belém neste sábado (9), as fortes chuvas foram motivo de paralisação da partida. O Paysandu busca a liderança na tabela, enquanto o Anápolis luta para sair da parte de baixo. Na tarde de sábado, a Defesa Civil chegou a emitir alerta para chuvas severas na capital paraense. Não há previsão para retorno da partida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Por volta das 17h40, profissionais começaram a usar no rodo para retirar a água do gramado e tentar melhorar a situação no estádio. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU clima Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida 09.05.26 17h30 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40 Futebol Pedro Henrique vai cumprir suspensão pelo Paysandu após imbróglio com transferência Volante ficou fora do jogo contra o Botafogo-PB por questão contratual, mas automática segue válida na Série C e deve ser cumprida diante do Anápolis 08.05.26 20h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40