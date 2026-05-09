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Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas

Não há previsão para retorno da partida

O Liberal
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Gramado da Curuzu alagado durante Paysandu x Anapolis-go (Wagner Santana / O Liberal)

Durante partida válida pela Série C em Belém neste sábado (9), as fortes chuvas foram motivo de paralisação da partida. O Paysandu busca a liderança na tabela, enquanto o Anápolis luta para sair da parte de baixo. Na tarde de sábado, a Defesa Civil chegou a emitir alerta para chuvas severas na capital paraense. Não há previsão para retorno da partida.

Por volta das 17h40, profissionais começaram a usar no rodo para retirar a água do gramado e tentar melhorar a situação no estádio. 

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