Pedro Henrique vai cumprir suspensão pelo Paysandu após imbróglio com transferência Volante ficou fora do jogo contra o Botafogo-PB por questão contratual, mas automática segue válida na Série C e deve ser cumprida diante do Anápolis O Liberal 08.05.26 20h21 O volante bicolor deve ficar de fora por mais uma partida na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O volante Pedro Henrique desfalcará o Paysandu na partida contra o Anápolis, neste sábado (9), às 17h, na Curuzu, pela Série C. O jogador terá que cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Itabaiana, pela terceira rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A situação gerou dúvidas nos bastidores bicolores por conta da transferência do atleta para o Flamengo e do retorno imediato ao Papão por empréstimo. Inicialmente, existia a interpretação de que a suspensão poderia ter sido cumprida na partida contra o Botafogo-PB, quando o jogador já estava fora da equipe. No entanto, Pedro Henrique não estava registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como atleta do Paysandu no momento daquele jogo. O volante teve o vínculo encerrado com o clube paraense no dia 29 de abril, quando apareceu oficialmente como novo jogador do Flamengo. VEJA MAIS Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol Enquanto os clubes alinhavam a documentação para o empréstimo de retorno à Curuzu, o atleta ficou sem condições legais de atuar pelo Paysandu no duelo diante da equipe paraibana. Assim, a suspensão automática acabou não sendo considerada cumprida naquela rodada. O novo registro de Pedro Henrique pelo Paysandu só foi publicado no BID no último dia 5, oficializando o empréstimo até o fim da temporada. Com isso, o entendimento interno é de que a punição continua válida dentro da Série C e precisa ser cumprida agora, diante do Anápolis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40 Futebol Pedro Henrique vai cumprir suspensão pelo Paysandu após imbróglio com transferência Volante ficou fora do jogo contra o Botafogo-PB por questão contratual, mas automática segue válida na Série C e deve ser cumprida diante do Anápolis 08.05.26 20h21 Futebol Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão 07.05.26 19h47 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47