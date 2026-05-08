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Pedro Henrique vai cumprir suspensão pelo Paysandu após imbróglio com transferência

Volante ficou fora do jogo contra o Botafogo-PB por questão contratual, mas automática segue válida na Série C e deve ser cumprida diante do Anápolis

O Liberal
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O volante bicolor deve ficar de fora por mais uma partida na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O volante Pedro Henrique desfalcará o Paysandu na partida contra o Anápolis, neste sábado (9), às 17h, na Curuzu, pela Série C. O jogador terá que cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Itabaiana, pela terceira rodada da competição.

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A situação gerou dúvidas nos bastidores bicolores por conta da transferência do atleta para o Flamengo e do retorno imediato ao Papão por empréstimo. Inicialmente, existia a interpretação de que a suspensão poderia ter sido cumprida na partida contra o Botafogo-PB, quando o jogador já estava fora da equipe.

No entanto, Pedro Henrique não estava registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como atleta do Paysandu no momento daquele jogo. O volante teve o vínculo encerrado com o clube paraense no dia 29 de abril, quando apareceu oficialmente como novo jogador do Flamengo.

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Enquanto os clubes alinhavam a documentação para o empréstimo de retorno à Curuzu, o atleta ficou sem condições legais de atuar pelo Paysandu no duelo diante da equipe paraibana. Assim, a suspensão automática acabou não sendo considerada cumprida naquela rodada.

O novo registro de Pedro Henrique pelo Paysandu só foi publicado no BID no último dia 5, oficializando o empréstimo até o fim da temporada. Com isso, o entendimento interno é de que a punição continua válida dentro da Série C e precisa ser cumprida agora, diante do Anápolis.

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