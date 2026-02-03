Capa Jornal Amazônia
Edílson vira referência para os atletas da base que ganham espaço no Paysandu

O experiente lateral-direito tem sido fundamental na adaptação dos novos profissionais que emergem no elenco bicolor de 2026

Edílson segue como referência na lateral bicolor. (Fernando Torres/Paysandu)

O Paysandu segue em ritmo intenso neste início de temporada. Com duas vitórias em dois jogos no Parazão, o Papão da Amazônia terá o seu primeiro clássico nesta quarta-feira (4), quando enfrenta a Tuna Luso, em Augusto Corrêa. Para o desafio, a comissão técnica do time deve continuar a política de valorização dos atletas da base, que estão chegando em grande número, contando com a confiança do técnico Junior Rocha e dos companheiros com maior tempo de casa.

Em campo, a principal referência da garotada é o lateral-direito Edílson, jogador mais antigo do elenco, que, de um ano para cá, passou a ser visto como grande pilar pela juventude bicolor.

"Estou vendo com muitos bons olhos. É um começo promissor ter muitos jovens, essa garotada aí que está entrando, está dando conta do recado. Como eu falei antes, estou muito esperançoso com esse ano pelo trabalho também do professor, de toda a comissão. Acho que estamos no caminho certo, temos tudo para colhermos coisas grandes esse ano."

Edílson tem mais de uma década de profissional. Aos 30 anos, o jogador sabe que tem muito a oferecer para os jogadores mais novos e faz questão de agir como tal, sabendo que chances no futebol não devem ser desperdiçadas.

"Muitas vezes, não sabemos se nós seremos profissionais ou não. Aí hoje, eles estão no profissional e eu converso e fico, cara, vocês estão tendo oportunidade de ouro na mão de vocês. Já no primeiro ano com o profissional vestindo a camisa do Paysandu, muitos atletas talvez nunca vão jogar no Paysandu, muitos só vão ter oportunidade mais velhos. Eu me enxergo assim muito neles porque no início sonho e vejo o menino com muita vontade, querendo bastante, e convivendo assim com eles é bacana que voltamos um pouco no tempo."

O lateral deve ser confirmado pelo técnico para o clássico. Ele se juntou ao grupo que parte para Bragança e, posteriormente, Augusto Corrêa, onde será realizado o clássico que pode confirmar a boa fase do clube, hoje com duas vitórias em dois jogos pelo Parazão. Apesar disso, ele prefere agir com cautela quando se trata de rivalidade.

"Um grande clube, uma instituição que tem seu respeito, que é vencedora, então vai ser um jogo difícil. É um clássico e todo todo o clássico é um jogo difícil, mas vai ser um jogo de muita imposição física e será decidido pelos detalhes e espero que possamos sair com a vitória."

Tuna e Paysandu entram em campo a partir das 15h30 desta quarta, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paraense.

futebol

paysandu

parazão 2026

futebol paraense

jornal amazônia
