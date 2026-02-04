Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão Lusa venceu o Paysandu e Paulo Rangel decidiu para a Águia Guerreira Fábio Will 04.02.26 21h13 Rangel decidiu para a Lusa (Arquivo pessoal / @talitagouveafoto / instagram @pr9paulorangelofficial) A Tuna venceu o Paysandu por 1 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense. A Lusa somou seus 3 primeiros pontos na competição e respira no Parazão, após duas derrotas. Um dos destaques da Lusa no clássico diante do Paysandu foi o atacante Paulo Rangel, de 41 anos, que fez sua reestreia com a camisa da Águia Guerreira. Experiente e com várias passagens na carreira pela Tuna, Rangel conversou com a equipe da Rádio Liberal + sobre seu retorno à Lusa e a importância da equipe na sua trajetória. O atacante, que também teve passagem pelo Paysandu, fez valer a famosa “lei do ex” e disse que a equipe conseguiu entender como se jogar o Parazão. “A Tuna é um clube que me identifico, iniciai a carreira na base, saí, retornei. Recebi o convite, sabíamos da situação difícil da Tuna, mas nada melhor que um jogo como esse, um clássico contra o Paysandu, a gente retomar a vitória, pontuamos e os jogadores de fora entenderam como é a competição e agora é ter uma sequência”, disse. Paulo Rangel falou da entrega dos companheiros em campo, da forma como a Tuna conseguiu neutralizar o time bicolor. O atacante citou a importância de não tomar gols nesse momento e da frieza em chamar a responsabilidade na cobrança do penal. “Não faltou entrega, estava faltando um algo a mais. Não tomar gol, sabíamos que iriamos marcar pelo menos um gol e quando não se toma gol, é meio caminho andado para a vitória. No final tivemos um pênalti, pude converter e estou feliz pela vitória. É parabenizar todo o grupo que lutou bastante em campo”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna paulo rangel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DEU LEÃO PARAENSE Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar 04.02.26 22h02 FUTEBOL Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão Lusa venceu o Paysandu e Paulo Rangel decidiu para a Águia Guerreira 04.02.26 21h13 FESTA! Torcida do Remo faz mosaico com luzes e homenageia Nossa Senhora de Nazaré no Mangueirão A festa foi registrada por torcedores nas arquibancadas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais 04.02.26 20h00 PRONTOS! Com estreia de reforços, Remo está escalado para duelo contra o Mirassol no Mangueirão; confira Vitor Bueno e Leonel Picco são titulares do Leão; Diego Hernández retorna ao time após suspensão 04.02.26 19h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32