Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão

A Tuna venceu o Paysandu por 1 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense. A Lusa somou seus 3 primeiros pontos na competição e respira no Parazão, após duas derrotas. Um dos destaques da Lusa no clássico diante do Paysandu foi o atacante Paulo Rangel, de 41 anos, que fez sua reestreia com a camisa da Águia Guerreira.

Experiente e com várias passagens na carreira pela Tuna, Rangel conversou com a equipe da Rádio Liberal + sobre seu retorno à Lusa e a importância da equipe na sua trajetória. O atacante, que também teve passagem pelo Paysandu, fez valer a famosa “lei do ex” e disse que a equipe conseguiu entender como se jogar o Parazão.

“A Tuna é um clube que me identifico, iniciai a carreira na base, saí, retornei. Recebi o convite, sabíamos da situação difícil da Tuna, mas nada melhor que um jogo como esse, um clássico contra o Paysandu, a gente retomar a vitória, pontuamos e os jogadores de fora entenderam como é a competição e agora é ter uma sequência”, disse.

Paulo Rangel falou da entrega dos companheiros em campo, da forma como a Tuna conseguiu neutralizar o time bicolor. O atacante citou a importância de não tomar gols nesse momento e da frieza em chamar a responsabilidade na cobrança do penal.

“Não faltou entrega, estava faltando um algo a mais. Não tomar gol, sabíamos que iriamos marcar pelo menos um gol e quando não se toma gol, é meio caminho andado para a vitória. No final tivemos um pênalti, pude converter e estou feliz pela vitória. É parabenizar todo o grupo que lutou bastante em campo”, finalizou.