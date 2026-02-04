Torcida do Remo faz mosaico com luzes e homenageia Nossa Senhora de Nazaré antes de duelo no Manguei

A torcida do Remo protagonizou um momento especial antes do início da partida contra o Mirassol, no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma ação diferente, os torcedores utilizaram as lanternas dos celulares para formar um mosaico luminoso nas arquibancadas, exibindo a mensagem “Grato por ti”.

A homenagem foi acompanhada pelo bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré, que já havia marcado presença no estádio na temporada passada e se tornou um símbolo de fé e identidade para os azulinos. Estendido no setor da torcida, o banner voltou a chamar atenção pelo tamanho e pelo significado, reforçando a ligação entre o clube, a cidade de Belém e a devoção à padroeira dos paraenses.

A iniciativa tomou conta do Mangueirão momentos antes do apito inicial e mostrou a força da torcida azulina para o primeiro jogo do Remo em casa na Série A. A festa foi registrada por torcedores nas arquibancadas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.