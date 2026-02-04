Com estreia de reforços, Remo está escalado para duelo contra o Mirassol no Mangueirão; confira

Remo e Mirassol divulgaram as escalações para o confronto desta quarta-feira, às 20h, no Mangueirão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro jogo do Leão Azul em casa na Série A e acontece após a estreia, com revés, fora de casa contra o Vitória.

A equipe comandada por Juan Carlos Osorio vai a campo com as estreias dos reforços Vitor Bueno e Leonel Picco logo no time titular, com força máxima disponível. No ataque, Diego Hernández retorna após suspensão, junto com Alef Manga e João Pedro, centralizado. O treinador colombiano opta por um desenho mais equilibrado no meio-campo, buscando controle do jogo e intensidade desde o início.

Do outro lado, o Mirassol chega a Belém tentando somar pontos fora de casa e aposta na organização defensiva e na velocidade pelos lados do campo para explorar os espaços deixados pelo adversário.

Confira as escalações: