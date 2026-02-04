Com estreia de reforços, Remo está escalado para duelo contra o Mirassol no Mangueirão; confira Vitor Bueno e Leonel Picco são titulares do Leão; Diego Hernández retorna ao time após suspensão O Liberal 04.02.26 19h09 Leão fará a sua estreia em casa na Série A (Cristino Martins / O Liberal) Remo e Mirassol divulgaram as escalações para o confronto desta quarta-feira, às 20h, no Mangueirão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro jogo do Leão Azul em casa na Série A e acontece após a estreia, com revés, fora de casa contra o Vitória. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe comandada por Juan Carlos Osorio vai a campo com as estreias dos reforços Vitor Bueno e Leonel Picco logo no time titular, com força máxima disponível. No ataque, Diego Hernández retorna após suspensão, junto com Alef Manga e João Pedro, centralizado. O treinador colombiano opta por um desenho mais equilibrado no meio-campo, buscando controle do jogo e intensidade desde o início. Do outro lado, o Mirassol chega a Belém tentando somar pontos fora de casa e aposta na organização defensiva e na velocidade pelos lados do campo para explorar os espaços deixados pelo adversário. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FESTA! Torcida do Remo faz mosaico com luzes e homenageia Nossa Senhora de Nazaré antes de duelo no Manguei A festa foi registrada por torcedores nas arquibancadas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais 04.02.26 20h00 PRONTOS! Com estreia de reforços, Remo está escalado para duelo contra o Mirassol no Mangueirão; confira Vitor Bueno e Leonel Picco são titulares do Leão; Diego Hernández retorna ao time após suspensão 04.02.26 19h09 Campeonato Brasileiro Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Remo e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.02.26 18h00 Futebol Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A 04.02.26 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32