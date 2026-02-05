Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

Caio Maia
fonte

Copa do Brasil de 2026 terá seis paraenses. (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (5), os valores de premiação da Copa do Brasil de 2026. Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

VEJA MAIS

image De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista
Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano

image Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026
Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

image Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil
Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

De acordo com o documento apresentado pela entidade, os valores passaram por ajustes em razão do aumento no número de clubes participantes e da ampliação das fases anteriores às oitavas de final. Ao todo, cerca de R$ 500 milhões serão distribuídos em premiações ao longo da competição.

Os clubes que disputam a primeira fase — composta pelas equipes mais mal posicionadas no ranking da CBF — receberão R$ 400 mil. Entre os representantes do Pará, apenas o Bragantino inicia a disputa nesta etapa. Já na segunda fase, da qual participam Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal, cada clube garantirá R$ 830 mil.

Na terceira fase, etapa em que o Paysandu entra na competição, a premiação é de R$ 950 mil por equipe. Os valores citados referem-se aos clubes das Séries C e D do Campeonato Brasileiro. As equipes que disputam a Série B recebem cotas superiores.

Na quarta fase, os clubes das Séries C e D recebem R$ 1,07 milhão, enquanto os da Série B faturam R$ 1,68 milhão. Já na quinta fase, momento em que entram os clubes da Série A do Brasileirão — entre eles o Remo — a premiação passa a ser unificada, no valor de R$ 2 milhões.

Dessa forma, os valores mínimos garantidos a cada equipe paraense na Copa do Brasil de 2026 são:

  • Remo: R$ 2 milhões (quinta fase)
  • Paysandu: R$ 950 mil (terceira fase)
  • Águia de Marabá: R$ 830 mil (segunda fase)
  • Tuna Luso: R$ 830 mil (segunda fase)
  • Castanhal: R$ 830 mil (segunda fase)
  • Bragantino: R$ 400 mil (primeira fase)

As premiações aumentam de acordo com o avanço das equipes na competição.

Premiação do Paysandu é reduzida

Entre os clubes paraenses, o Paysandu foi o que registrou a maior redução nos valores de premiação em relação à edição anterior. Em 2025, quando disputou a terceira fase da Copa do Brasil, em um formato diferente do atual, o clube recebeu R$ 2.315.250 — mais que o dobro do valor previsto para a mesma etapa em 2026.

Dois fatores explicam essa redução. O primeiro é a reformulação da competição, que passou a contar com mais de 90 clubes e novas fases eliminatórias. Na edição passada, a terceira fase equivalia à atual quinta fase, na qual está o Remo, que receberá R$ 2 milhões, valor próximo ao obtido pelo Paysandu em 2025.

Além disso, o rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro impactou diretamente as cotas de premiação, inclusive nas fases iniciais. Clubes que disputam a Série B, independentemente da fase de entrada na Copa do Brasil, recebem valores superiores a R$ 1 milhão por etapa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

águia de marabá

tuna luso

castanhal

bragantino

copa do brasil 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Alemão

Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga

Union Berlin e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

06.02.26 15h30

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

Série A saudita

Al-Okhdood x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Saudi

Al Akhdoud e Al Hilal jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

05.02.26 13h30

Série A saudita

Al-Ahli x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Al-Hazm jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

05.02.26 13h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos

Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias

04.02.26 23h28

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

futebol

Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

05.02.26 10h09

Futebol

Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica'

Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 

05.02.26 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda