Betis x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pela Copa del Rey

Real Betis x Atlético de Madrid disputam hoje, quinta-feira (05/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Betis x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas de final, o Betis venceu o Elche por 2 a 1 e o Atlético Madrid superou La Coruña por 1 a 0.

Betis x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Betis: Adrian; Ruibal, Diego Llorente, Bartra, Rodríguez; Altimira, Roca; Antony, Deossa, Ezzalzouli; Ávila.

Atlético: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Baena, Cardoso, Llorente, Almada; Álvarez e Simeone.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Atlético Madrid

Copa del Rey

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, Espanha

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 17h