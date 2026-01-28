Capa Jornal Amazônia
Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

Fábio Will
A competição mais democrática do futebol brasileiro definiu seus confrontos (Staff Images / CBF)

Três clubes do Pará já sabem quem enfrentarão na Copa do Brasil de 2026. Em sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da segunda fase envolvendo o Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e o Castanhal, além do mando de campo do Bragantino, que será o primeiro representante do estado a entrar em campo na competição.

O Bragantino disputará a fase inicial do torneio, reservada aos clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Embora o adversário já estivesse previamente definido pelo ranking, o sorteio serviu para apontar o mando de campo. Com isso, o Tubarão do Caeté terá que atuar fora de casa em jogo único, contra o Primavera-MT, ainda sem data e horário confirmados pela CBF.

Pela segunda fase, o Castanhal terá um desafio de peso. O Japiim vai enfrentar o Guarani-SP, em partida única, que será disputada em Campinas, no interior paulista. Caso avance, o clube paraense seguirá na competição em busca de uma campanha histórica.

Outro representante do estado, o Águia de Marabá, terá pela frente o Independência-AC. O confronto, definido no sorteio dos potes, colocará frente a frente equipes da região Norte, em um duelo interestadual entre Pará e Acre. O Azulão marabaense jogará em casa, o que pode ser um trunfo importante na busca pela classificação.

A Tuna Luso Brasileira também conheceu seu adversário na segunda fase. A Águia Guerreira vai encarar o Tocantinópolis-TO, fora de casa, em jogo único. Assim como Águia x Independência, o duelo marca mais um confronto regional na Copa do Brasil 2026.

Todos os confrontos na primeira e na segunda fase são de jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. O vencedor levará 60% do valor da renda, já o perdedor ficará com 40%.

Além desses clubes, os dois gigantes do futebol paraense também estão garantidos no torneio, mas entram em fases mais avançadas. O Paysandu inicia sua participação a partir da terceira fase, por ser o atual campeão da Copa Verde. Já o Remo só estreia na quinta fase da competição, benefício concedido aos clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026.

Futebol
