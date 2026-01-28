Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Três clubes do Pará já sabem quem enfrentarão na Copa do Brasil de 2026. Em sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da segunda fase envolvendo o Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e o Castanhal, além do mando de campo do Bragantino, que será o primeiro representante do estado a entrar em campo na competição.

O Bragantino disputará a fase inicial do torneio, reservada aos clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Embora o adversário já estivesse previamente definido pelo ranking, o sorteio serviu para apontar o mando de campo. Com isso, o Tubarão do Caeté terá que atuar fora de casa em jogo único, contra o Primavera-MT, ainda sem data e horário confirmados pela CBF.

Pela segunda fase, o Castanhal terá um desafio de peso. O Japiim vai enfrentar o Guarani-SP, em partida única, que será disputada em Campinas, no interior paulista. Caso avance, o clube paraense seguirá na competição em busca de uma campanha histórica.

Outro representante do estado, o Águia de Marabá, terá pela frente o Independência-AC. O confronto, definido no sorteio dos potes, colocará frente a frente equipes da região Norte, em um duelo interestadual entre Pará e Acre. O Azulão marabaense jogará em casa, o que pode ser um trunfo importante na busca pela classificação.

A Tuna Luso Brasileira também conheceu seu adversário na segunda fase. A Águia Guerreira vai encarar o Tocantinópolis-TO, fora de casa, em jogo único. Assim como Águia x Independência, o duelo marca mais um confronto regional na Copa do Brasil 2026.

Todos os confrontos na primeira e na segunda fase são de jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. O vencedor levará 60% do valor da renda, já o perdedor ficará com 40%.

Além desses clubes, os dois gigantes do futebol paraense também estão garantidos no torneio, mas entram em fases mais avançadas. O Paysandu inicia sua participação a partir da terceira fase, por ser o atual campeão da Copa Verde. Já o Remo só estreia na quinta fase da competição, benefício concedido aos clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026.