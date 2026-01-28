Capa Jornal Amazônia
Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil

Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional

O Liberal
fonte

Azulão quer voar alto na Copa do Brasil (John Wesley/Águia de Marabá)

Definido o adversário do Águia de Marabá na segunda fase na Copa do Brasil. O Azulão marabaense irá enfrentar o Independência-AC, em casa. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (28), na Sede da CBF. No balançar dos potes, ficou definido um confronto nortista entre Pará x Acre.

Palavras-chave

esportes

futebol

águia de marabá

águia de marabá x independência-ac

copa do brasil
