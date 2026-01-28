Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional O Liberal 28.01.26 16h12 Azulão quer voar alto na Copa do Brasil (John Wesley/Águia de Marabá) Definido o adversário do Águia de Marabá na segunda fase na Copa do Brasil. O Azulão marabaense irá enfrentar o Independência-AC, em casa. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (28), na Sede da CBF. No balançar dos potes, ficou definido um confronto nortista entre Pará x Acre. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol águia de marabá águia de marabá x independência-ac copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 FUTEBOL Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional 28.01.26 16h12 Liga dos Campeões Athletic x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Athletic Bilbao e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 Liga dos Campeões Arsenal x Kairat: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League Arsenal e Kairat jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15