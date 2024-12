Qual o salário de Alan Kardec? Atacante é cotado para defender o Remo na Série B

O Remo está em contato com o atacante Alan Kardec visando a temporada de 2025. O vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, confirmou que, de fato, existem conversas entre o clube e o jogador, no entanto, ainda não há nada acertado. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o salário oferecido ao atleta ultrapassa a marca de 200 mil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O clube teria feito uma proposta com o salário na casa dos R$ 250 mil para o atacante atuar no Leão Azul na próxima temporada. Alan Kardec estava no Atlético-MG e disputou a final da Libertadores com a equipe, derrotada pelo Botafogo.

A contratação do atacante teria sido um pedido especial do treinador Rodrigo Santana, que também já trabalhou no clube mineiro. Com isso, o Remo foi atrás do jogador para estudar a possibilidade de trazer o atleta para disputar a Série B de 2025.

VEJA MAIS

Vale destacar que, na última semana, o jornalista Michel Anderson informou que o Remo deve anunciar um grande nome até o Natal.

Os rumores sobre a possível ida do jogador para o Remo aumentam cada vez mais. Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (18), o Atlético-MG se despediu do atacante após três anos e desejou sorte para o atleta para o próximo ciclo.

"Com contrato chegando ao fim, o atacante se despede do Galo após três temporadas. Boa sorte na sequência da carreira", escreveu o clube.

Alan Kardec fez parte do elenco da campanha na Libertadores de 2024. O Galo terminou como vice-campeão da competição sul-americana, após perder para o Botafogo.

Em três anos no Galo, o atleta teve uma passagem discreta, sendo reserva na sua posição. Com isso, o atacante atuou em 53 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Antes disso, Alan estava no futebol chinês, onde jogou cinco temporadas pelo Chongqing Dangdai e uma pelo Shandong Luneng.

Além disso, Kardec tem passagens pelo São Paulo, Palmeiras, onde se destacou, Benfica (Portugal), Santos, Internacional e Vasco, onde começou a carreira.