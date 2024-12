Com selo de ponto turístico de Belém, Remo lança camisa do Réveillon; veja o preço e onde comprar

O ano está acabando e para o torcedor do Remo foi uma temporada que ficará marcada na memória. Porém, o ano de 2025 está chegando e com ele o Leão na Série B. Para dar as “boas-vindas” à nova temporada, a diretoria do clube azulino decidiu lançar nesta terça-feira (17) a camisa do Réveillon.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

ASSISTA

A nova camisa do Remo para o final de ano é fabricada pela Volt, fornecedora esportiva oficial do clube. Na cor branca e com detalhes em azul-marinho nas mangas e também na gola, o manto azulino chega com um escudo na cor prateada, mesma cor usada para identificar a marca Volt. Na parte de trás da camisa possui um selo com o escudo do clube, uma homenagem à Estação das Docas e a frase “Ano Novo – Novas Glórias”.

VEJA MAIS

O novo manto do Leão Azul já está disponível em todas as Lojas oficiais do Remo, nos modelos masculino e feminino. A camisa será comercializada pelo valor de R$ 219,99, com sócios-torcedores, sócios proprietários e remidos tendo um desconto de 10%.