Sem revelar orçamento do Remo, Tonhão cita fontes e áreas onde o Leão receberá investimentos

O Remo está de volta à Série B após o rebaixamento de 2021 e, para que o "filme" não se repita, o Leão ataca o mercado da bola atrás de contratações, porém, essa procura dos azulinos por jogadores para a montagem de elenco tem dado o que falar. O executivo do Paysandu afirmou que o Remo está com um orçamento maior que o do clube bicolor e isso gerou um climão entre os clubes. A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Remo, Tonhão, para saber os desdobramentos sobre essa situação, porém, o mandatário azulino não revelou o orçamento do clube e o mistério segue.

Em um bate-papo com torcedores do Paysandu, o executivo do clube bicolor, Felipe Albuquerque, informou que o Remo terá um orçamento maior que o do Paysandu. A fala do dirigente gerou um debate; de onde vem essa afirmação dele? Conversamos com Tonhão sobre o assunto, mas o presidente azulino desconversou e citou as principais fontes de renda do Remo, quais iniciativas o clube terá ao longo de 2025 e em quais áreas o Leão receberá investimento.

O Liberal - O Paysandu afirmou que o Remo terá um orçamento recorde em 2025, fora da realidade do futebol paraense. Como o senhor responde a essas declarações?

Tonhão – “O Remo está focado em sua preparação para a temporada de 2025. As declarações do Paysandu devem ser abordadas diretamente por eles. Nosso compromisso é com a nossa própria estratégia e planejamento”.

O Liberal - ⁠O que você pode nos dizer sobre o orçamento do Remo para 2025? Qual é o valor estimado?

Tonhão - “Estamos planejando um orçamento adequado para apoiar nossas ambições e competições no próximo ano”.

⁠O Liberal – Quais são as principais fontes de receita que permitiram ao clube alcançar esse orçamento? Patrocínios, sócios-torcedores, cotas de TV, ou outras iniciativas?

Tonhão – “As principais fontes de receita do clube, incluem patrocínios, um crescente número de sócios-torcedores, e uma sólida cota de TV. Além disso, estamos desenvolvendo novas iniciativas que podem potencializar nossa arrecadação”.

O Liberal - ⁠Teve algum acordo ou contrato específico que tenha impactado significativamente as finanças do clube?

Tonhão – “Estamos trabalhando em cima disso”.

O Liberal -⁠ ⁠Quais áreas receberão os maiores investimentos no próximo ano? O foco será no futebol profissional, na base, ou em infraestrutura?

Tonhão – “Nosso foco em 2025 incluirá investimentos no futebol profissional, bem como na formação de nossa base. Também estamos pensando em melhorias na infraestrutura para garantir que nossos atletas tenham as melhores condições de trabalho”.

O Liberal - ⁠Existe uma previsão para quitação de dívidas ou aumento no teto salarial da equipe de futebol?

Tonhão – “Estamos implementando um plano de gestão financeira que nos permitirá não apenas quitar dívidas, mas também considerar ajustes no teto salarial, conforme a saúde financeira do clube progredir. A Série B vai ajudar nisso”.

O Liberal - Com um orçamento maior, o Remo planeja investir em jogadores de maior renome?

Tonhão – “Estamos abertos a investir em jogadores que possam agregar valor ao nosso elenco e que atendam aos critérios de qualidade e viabilidade financeira”.

O Liberal - A rivalidade com o Paysandu influencia as decisões financeiras do clube? Como o senhor avalia a repercussão dessa troca de declarações?

Tonhão - “A rivalidade sempre traz um elemento adicional nas decisões financeiras e na estratégia de marketing do clube, vamos focar no Remo”.

O Liberal - Como o Remo busca equilibrar uma gestão financeira ousada com a responsabilidade de representar o futebol paraense?

Tonhão – “O Remo visa equilibrar uma gestão financeira responsável, reforçando a representação do futebol paraense em uma esfera maior. Estamos comprometidos em construir um futuro sólido e competitivo para o Remo”.