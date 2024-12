Mercado da bola: Remo deve anunciar ‘grande contratação’ da temporada até o Natal

O Remo planeja anunciar sua grande contratação para a temporada de 2025 até o Natal. A informação foi divulgada pelo repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Segundo ele, o Leão Azul deseja contar com um nome de peso para reforçar a equipe que disputará a Série B do Brasileirão no próximo ano.

Um dos nomes cotados para ocupar o posto de "grande contratação" é o atacante Alan Kardec, finalista da Copa Libertadores pelo Atlético-MG nesta temporada. A possibilidade, inclusive, já foi comentada pelo vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, que declarou à reportagem que "há contatos com o jogador".

De acordo com Michel Anderson, Alan Kardec tem uma proposta do Remo "na mesa", mas o clube ainda não considera certa a concretização do acordo. Caso o atacante não aceite a oferta, o Leão deve voltar ao mercado em busca de outro jogador do mesmo nível.

Atualmente, o elenco azulino conta com 16 jogadores, que estão realizando a primeira etapa da pré-temporada no Baenão, com exames médicos em andamento. A "grande contratação", contudo, só deve se juntar ao grupo no início do próximo ano.

O Campeonato Paraense tem início marcado para o dia 18 de janeiro, um sábado. O Remo, atual vice-campeão após perder para o Paysandu na final deste ano, busca retomar a hegemonia estadual depois de três temporadas sem conquistar o título.