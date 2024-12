Vice do Remo confirma contatos com Alan Kardec e Denner, e determina prazo para fim das contratações

O vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, admitiu que o clube está em contato para a contratação de Alan Kardec e Denner. A informação foi divulgada neste sábado (7), durante o congresso técnico do Campeonato Paraense. O dirigente também fez um panorama sobre o posicionamento do Remo no mercado de transferências.

"Houve um contato inicial (com Alan Kardec e Denner) e algumas conversas, mas até agora não há nada concreto. Como sempre digo, quando formos anunciar alguma contratação, faremos isso pelas redes sociais do clube", afirmou Glauber.

Os nomes de Denner e Alan Kardec começaram a circular entre os torcedores do Remo no final da última semana. A dupla faz parte das "contratações de peso" desejadas pela atual diretoria. Atualmente, o elenco azulino conta com 16 jogadores, que estão realizando a primeira parte da pré-temporada no Baenão, com exames médicos em andamento.

VEJA MAIS



Na entrevista, Glauber também mencionou as prioridades do Remo no mercado de transferências. Segundo ele, a tendência é que o Leão finalize o elenco para a próxima temporada até o Natal.

"Nossa prioridade tem sido a contratação de jogadores para a zaga, o meio de campo e também para o ataque. Temos vários jogadores que podemos anunciar até segunda-feira, tanto para o ataque quanto para a zaga. As negociações estão indo muito bem e acredito que conseguiremos fechar as contratações antes do Natal", concluiu.

O Campeonato Paraense começa no dia 18 de janeiro, um sábado. O Remo é o atual vice-campeão, após perder para o Paysandu na final deste ano. A equipe azulina busca retomar a hegemonia estadual após três temporadas.