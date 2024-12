Será que vem? Negociações avançam entre Remo e atacante que disputou a final da Libertadores

O Remo vive um momento decisivo do planejamento para o ano de 2025. O clube está bem ativo no mercado e procura por jogadores de nome no futebol nacional, um deles é o atacante Alan Kardec, que atualmente defende o Atlético-MG. A informação foi dada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal + e confirmada pelo núcleo de esporte de O Liberal. Uma fonte informou ainda que as negociações avançaram e que está em torno de 70% alinhada.

Alan Kardec, de 35 anos, não irá permanecer no clube mineiro para a temporada 2025. O jogador está no Galo desde 2022, quando retornou da China, país onde atuou por seis temporadas. Em Belo Horizonte a passagem pelo Atlético-MG foi tímida, com apenas quatro gols em três anos e 53 partidas realizadas até aqui.

A diretoria do Remo está atenta ao mercado e procura jogadores que possam dar ao time sustentabilidade durante as disputas de 2025, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, competição mais importante para o clube no ano. O alto valor do salário de Alan Kardec é algo que o clube tenta contornar, porém, parcerias para tentar fazer com que os vencimentos do atleta sejam pagos, não estão descartadas pelos dirigentes azulinos.

O Remo voltou à Série B depois de três anos e os dirigentes não querem cometer os erros do passado, quando o Leão subiu e no outro ano acabou sendo rebaixado. O projeto de Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo, é fazer com que o clube tenha uma ascensão parecida com a do Fortaleza, que saiu da Série C para a Série A. Uma das peças importantes nesse meio é o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, que deixou o Fortaleza para assumir o cargo no Leão Azul. Um dos grandes responsáveis pelo crescimento do FEC, tem no Remo, a chance de poder repetir a história e quem sabe colocar o Remo em um outro patamar.