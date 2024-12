Executivo do Remo explica interesses em Lucas Lima e Esli García: 'Fui buscar informações'

O Remo iniciou a pré-temporada para 2025 nesta quarta-feira (4), no Baenão. Em meio aos preparativos para o próximo ano, o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papellin, concedeu uma entrevista ao programa Liberal Esportes, da Rádio Liberal+, e falou sobre a montagem do elenco azulino. No bate-papo, o dirigente do Leão Azul deu mais detalhes sobre a situação do atacante bicolor Esli García.

Segundo Papellin, de fato, houve uma sondagem por parte dele com os representantes do jogador no Brasil. Contudo, não foi feita uma proposta pelo venezuelano, que defendeu o Paysandu nesta temporada e foi o artilheiro do clube na Série B.

"Sobre o Esli García, fui buscar informações diretamente com o representante dele no Brasil. O contrato dele com o Paysandu previa uma opção de compra por 300 mil dólares para um vínculo de três anos. Na época [metade do ano], o Paysandu não exerceu o direito, mas agora quer exercê-lo. Não fizemos proposta por ele, e quero deixar claro para o torcedor não se iludir. É um ótimo jogador, que ajudou muito o Paysandu na Série B, quase como o 'Soteldo do Norte'", declarou o executivo.

O futuro do jogador venezuelano é uma grande questão no futebol paraense, pois, apesar da boa temporada no Papão, o atleta busca outras opções.

Especulações

Além de Esli, o Remo também sondou o meia Lucas Lima e o atacante Alef Manga. Contudo, os dois não devem vir para o Leão Azul em 2025.

Conforme a declaração de Papellin, um dos fatores que foram levados em consideração quanto à contratação de Manga foi o extracampo do jogador, além de problemas de relacionamento.

"Sobre Alef Manga, tenho uma boa relação com Harlei [gestor de futebol do Santa Cruz] e obtive informações de que ele é um jogador talentoso, mas com problemas extracampo. O Coritiba optou por não renovar com ele, e ouvi o mesmo relato de que ele é muito egoísta. Ele está indo para o Avaí. Vamos ver se terá uma boa temporada lá", afirmou o executivo.

Outro nome que estava na lista da direção azulina era o meia Lucas Lima, ex-Santos e atualmente no Sport-PE. O dirigente disse que a expectativa era que o time pernambucano não subisse para a Série A, para que o clube pudesse tentar a contratação do jogador. Além disso, Papellin destacou que o Remo tem orçamento para contratar um atleta de peso para o próximo ano.

"Quanto a outros nomes de peso, temos orçamento para trazer alguém de impacto. Nossa ideia inicial era, caso o Sport não subisse, tentar Lucas Lima. Agora, precisamos esperar os desdobramentos", completou.

Nomes da Série A e mais contratações

Ainda sobre novas contratações, o executivo azulino apontou que a equipe tem tentado "buscar atletas da primeira divisão". Apesar da dificuldade que é trazer um atleta da Série A, visto que a maioria não quer "descer de nível", Papellin está confiante de que o Leão Azul vai conseguir "trazer alguns nomes importantes".

Até domingo (1º), o Remo anunciou duas contratações para a temporada de 2025: o meia Dodô e o lateral-direito Marcelinho. O principal foco do Leão é a Série B, mas a diretoria quer um elenco forte para já começar o ano bem. De acordo com o dirigente azulino, cerca de 10 ou 11 novos atletas devem ser contratados para reforçar o time.

"Hoje, o único jogador novato que contratamos é o Dodô, mas temos muitos garotos da base que vamos observar. Alguns têm grande potencial. Quanto mais jogadores jovens você tem, maior é o ganho financeiro para o clube, já que eles custam menos. Renovamos com sete atletas e trouxemos o Dodô. Além disso, Marcelinho está chegando e nosso objetivo é contratar mais 10 ou 11 jogadores", finalizou Sérgio Pepellin.

Vale destacar que o clube ainda tem tempo para trazer novos nomes. A janela de início de ano fecha apenas no dia 28 de fevereiro. Contudo, os compromissos oficiais da equipe começam na meio de janeiro, com o Campeonato Paraense.