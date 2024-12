Com o contrato até o final do ano, Marco Antônio não vai renovar com o Remo para 2025

O meia-atacante Marco Antônio não vai continuar no Remo. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin, em entrevista à Rádio Liberal+. O jogador estava no clube azulino desde o início do ano, emprestado pelo Bahia-BA, com possibilidade de renovação, no entanto, o atleta não seguirá no time para 2025.

Conforme Papelin, Marco Antônio deve jogar no futebol paulista. Segundo o executivo, o empresário do jogador já iniciou conversas com outros times, e o processo de rescisão do atacante deve ser finalizado em breve.

"O Marco Antônio tem contrato com a gente até o final do ano. Nós não vamos renovar o contrato com ele. Ele deve ir para o futebol paulista", informou Sérgio Papellin.

"Ontem, eu recebi uma ligação do empresário dele avisando que ele está em negociação com o futebol paulista. E hoje devemos iniciar a rescisão, porque ele tem interesse em resolver logo a situação dele para poder arrumar um novo clube", completou o executivo de futebol.

Marco Antônio não teria se reapresentado nesta quarta-feira (4) para o início da pré-temporada, justamente por conta da saída. O atleta pertence ao Bahia, mas, desde 2022, o jogador tem sido emprestado a outros times do futebol brasileiro. O atacante passou pelo Atlético Goianiense-GO e pela Chapecoense, por duas temporadas, até chegar ao Leão Azul em 2024.

Com a camisa azulina, o jogador fez 32 jogos e marcou três gols: dois no Campeonato Paraense e um na Série C. Ao longo do ano, Marco Antônio acabou perdendo espaço no elenco principal na reta final da temporada, mas ajudou o clube a conquistar o principal objetivo da temporada: o acesso à Segunda Divisão do futebol brasileiro.