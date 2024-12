Paysandu está na frente do Remo em ranking de clubes mais valiosos do Brasil, aponta pesquisa

A Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, divulgou nesta semana os dados do levantamento sobre os clubes mais valiosos do Brasil de 2024. Na pesquisa, a companhia apontou que o Paysandu está à frente do Remo e é o time mais valioso do Pará. O Flamengo segue sendo a equipe brasileira com o maior valor de mercado.

Conforme o levantamento, o Remo e o Paysandu ficaram de fora do Top 30, mas estão se aproximando do ranking e podem entrar na lista no próximo ano. O Papão tem um valor de mercado de R$ 185 milhões, enquanto o Leão Azul foi avaliado em R$ 173 milhões. A dupla Re-Pa é uma das mais bem colocadas entre os clubes do Norte.

A pesquisa não especificou as posições da dupla Re-Pa na lista, mas apontou que os times estão próximos de entrar no Top 30. Na última edição da pesquisa, o Remo figurava à frente do Paysandu, com um valor de mercado de 35 milhões de dólares, enquanto o Bicola havia sido avaliado em 33 milhões de dólares.

Uma das possibilidades para a inversão será devido ao acesso do Papão à Série B de 2024. O clube fez mais jogos, arrecadou mais com partidas, além de patrocínios e premiações. Este ano, o Bicola foi campeão do Campeonato Paraense e Copa Verde, além de ter entrado na terceira fase da Copa do Brasil. Com o Remo na Segunda Divisão de 2025, ao lado do próprio Paysandu, a "disputa" entre as equipes deve seguir.

Entre a dupla Re-Pa ainda há três clubes, a Chapecoense (R$ 183 milhões), Náutico-PE (R$ 180 milhões) e a Portuguesa-SP (R$ 176 milhões).

Nacional

O Flamengo lidera o ranking com uma avaliação de R$ 4,879 bilhões. O valor representa um crescimento de pouco mais de R$ 300 milhões em relação a 2023, quando liderou com R$ 4,516 bilhões. O segundo da lista é o Palmeiras, com R$ 3,956 bilhões. Em terceiro vem o Corinthians, com R$ 3,702 bilhões.

Metodologia

A pesquisa feita pela Sports Value já está na quinta edição no Brasil. Para chegar aos valores, o levantamento analisou todos os ativos de cada clube, como "dinheiro no caixa e nos bancos, aplicações financeiras e valores a receber". Também foram considerados os ativos imobilizados, como estádio, centro de treinamento e edificações em geral.

Além disso, a empresa fez uma avaliação da marca, seu potencial de mercado, seu potencial esportivo e as receitas oriundas da marca. Outro ponto foi o valor do plantel do time profissional, os investimentos nas categorias de base e os ativos esportivos dos times vinculados às federações e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira o ranking de 2024 dos clubes mais valiosos do Brasil:

Flamengo: R$ 4,879 Palmeiras: R$ 3,956 Corinthians: R$ 3,702 Atlético-MG: R$ 3,387 São Paulo: R$ 2,869 Internacional: R$ 2,524 Athletico-PR: R$ 2,293 Fluminense: R$ 2,162 Botafogo: R$ 1,857 Grêmio: 1,839 Cruzeiro: 1,472 Red Bull Bragantino: R$ 1,438 Vasco da Gama: R$ 1,207 Santos: R$ 925 milhões Bahia: R$ 875 milhões Fortaleza: R$ 754 milhões América-MG: 638 milhões Sport: 601 milhões Goiás: R$ 464 milhões Atlético-GO: R$ 449 milhões Coritiba: R$ 416 milhões Cuiabá: R$ 371 milhões Ceará: R$ 341 milhões Criciúma: R$ 334 milhões Guarani: R$ 301 milhões Avaí: R$ 265 milhões Santa Cruz: R$ 255 milhões Ponte Preta: R$ 251 milhões Vitória: R$ 249 milhões Juventude: R$ 221 milhões

Clubes próximos do Top 30

Paysandu: R$ 185 milhões Chapecoense: R$ 183 milhões Náutico-PE: R$ 180 milhões Portuguesa-SP: R$ 176 milhões Remo: R$ 173 milhões