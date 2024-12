Esli só fica no Paysandu se não conseguir fechar com clube da Série A: 'maior visibilidade'

A passagem marcante do atacante Esli Garcia no elenco bicolor segue alimentando a expectativa do torcedor quanto a renovação de contrato para 2025. Enquanto o jogador curte férias na Venezuela, a direção bicolor aguarda a decisão depois de expor as cartas na mesa e aguarda a definição sobre o futuro do artilheiro do time na Série B deste ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Enquanto aguarda o veredicto, o presidente eleito, Roger Aguilera, vira e mexe responde algumas questões acerca do assunto. Recentemente, durante participação no "Égua do Podcast", o dirigente voltou a falar em Esli e pontuou algumas questões que julga serem relevantes para que o torcedor entenda o tamanho do imbróglio.

"O Esli Garcia veio da Venezuela, onde o nível do futebol é um pouco mais abaixo em relação ao futebol brasileiro. Então, ele sofreu com a adaptação na parte física. O contrato dele era até abril e nós poderíamos exercer uma cláusula de renovação até o fim do ano, sem valor. O vínculo dele era direto com o Paysandu, sem mais nada na Venezuela", explicou o futuro presidente.

VEJA MAIS



"Depois de abril, quando nós renovamos com ele, o Ary, nosso executivo à época, chegou com uma conversa com um dos empresários dele. Ele tinha um no Brasil e outro na Venezuela, e começou a trocar uma ideia sobre a negociação para o Esli ficar no Paysandu. Aí se chegou num número, que era de $300 mil dólares".

Segundo ele, as dificuldades do time na Série B acabaram esfriando a negociação, que só retornou quando o time garantiu a permanência na Segunda Divisão. Entretanto, o teor da conversa já havia mudado, devido o atleta ter propostas de outros clubes, que, de alguma forma acenderam a chama do sonho do atleta em alcançar a seleção da Venezuela.

"Ele disse que iria pensar. Viajou no último dia 26, e ficou de falar com a família dele. O Esli tem o desejo de disputar uma Série A, porque isso o aproxima mais da seleção do seu país, que é um sonho para ele. Então, nós estamos aguardando", encerrou.

Em outra entrevista, durante uma partida amistosa, Aguilera afirmou que a renovação "tá difícil" (sic) e que deve ocorrer apenas se o venezuelano não conseguir um contrato com time de Série A: "a gente entende. Se não acontecer, o desejo dele, é voltar pro Papão", finalizou.