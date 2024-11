Lances isolados? Esli Garcia é responsável por quase um terço dos pontos do Paysandu na Série B

O atacante Esli Garcia foi o autor do gol que garantiu a vitória do Paysandu por 1 a 0 sobre o Brusque-SC na última segunda-feira (11). Com esse resultado, o Papão sacramentou a permanência na Série B de 2025. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o venezuelano se destaca como protagonista em uma partida do time paraense na competição.

O Núcleo de Esportes de O Liberal realizou um levantamento e constatou que, mesmo atuando como reserva na maior parte da competição, o atacante Esli Garcia participou diretamente de 15 dos 46 pontos conquistados pelo Paysandu até o momento. Em 29 partidas disputadas na Série B, Esli foi titular em apenas 13 delas, marcando um total de oito gols, sendo que cinco desses gols foram anotados quando ele saiu do banco de reservas.

Confira os jogos em que o atacante foi diretamente responsável por pontos do time na competição:

1x1 vs. Botafogo-SP: gol importante para garantir um ponto.

1x1 vs. Amazonas-AM: gol que ajudou a manter a equipe fora da zona.

2x0 vs. América-MG: gol que ampliou o placar.

5x3 vs. Ituano-SP: crucial em um momento delicado do time na partida.

2x1 vs. Ponte Preta-SP: gol da virada que trouxe três pontos.

1x0 vs. Brusque-SC: gol que garantiu a permanência do Papão na Série B.

Vai ou fica?

Em uma entrevista à Rádio Liberal+, realizada na última segunda-feira (11), o presidente eleito do Paysandu, Roger Aguilera, comentou sobre a situação do atacante venezuelano Esli Garcia. Segundo Aguilera, o clube precisaria pagar à vista cerca de 300 mil dólares, o equivalente a R$ 1.739.220,00, para garantir a permanência do jogador nas próximas temporadas.

Roger explicou que o clube não teria condições de arcar com esse valor, mas explicou que ainda haveria negociações com o jogador e o empresário para tentar viabilizar a permanência do atacante.

“Esli é jogador do Paysandu, mas, para renovar, será necessário desembolsar 300 mil dólares, valor que inclui taxas para o empresário e o próprio atleta. Esses custos precisarão ser cobertos por ele”, explicou Roger.

Em tom de despedida

Após marcar o gol da vitória na última segunda-feira, Esli Garcia expressou sua gratidão pelo carinho e apoio da torcida durante sua trajetória no Paysandu.

“Essa torcida merece muito. Queria encerrar assim, na Curuzu. Não sei se esta foi a minha última partida aqui, mas quero dizer à torcida que sempre dei o meu melhor para ajudar o time. Não sei se vou ficar; muitos sentimentos passam pela minha cabeça, mas estou feliz pelo momento. O gol é para minha noiva, para a torcida e para o Benjamin [Borasi], que está completando aniversário hoje. Estou muito feliz e não tenho palavras para expressar isso. Obrigado, torcida”, disse Esli.