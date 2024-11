No Azerbaijão para a COP-29, Helder Barbalho comemora permanência do Paysandu na Série B

O governador do Pará, Helder Barbalho, comemorou a permanência do Paysandu na Série B do Brasileirão para a próxima temporada. Por meio das redes sociais, o político parabenizou o clube pela vitória sobre o Brusque-SC, conquistada na última segunda-feira (12).

"Acabamos de chegar a Baku (capital do Azerbaijão) para a COP-29. Aqui são 6h20 da manhã, mas não quero falar de COP. Parabéns ao Paysandu, que garantiu a permanência na Série B do ano que vem. Teremos Re-Pa na Segundona após muito tempo. Viva o futebol paraense!", disse Helder.

Helder chegou na manhã desta terça-feira (12) a Baku para a 29ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP-29). Em seu primeiro discurso no evento, o governador do Pará defendeu a bioeconomia. Belém será a sede da conferência no próximo ano.

Série B

Com a vitória do Paysandu sobre o Brusque-SC, a equipe bicolor alcançou 46 pontos e não corre mais risco de rebaixamento. Apesar disso, o clube ainda tem compromissos pela Série B. No sábado (16), a equipe enfrenta o Novorizontino-SP, fora de casa, pela 37ª rodada, a partir das 17h. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com.