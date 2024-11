Paysandu vence Brusque, confirma permanência na Série B e rebaixa time catarinense

Na noite desta segunda-feira (11), o Paysandu venceu o Brusque-SC por 1 a 0 e confirmou a permanência na Série B com duas rodadas de antecedência. O gol da partida, válida pela 36ª rodada, foi marcado pelo venezuelano Eslí Garcia. Com o resultado, a equipe bicolor chegou aos 46 pontos e ocupa a 13ª posição. Já o time catarinense, que está matematicamente rebaixado, estará na Série C em 2025.

PRIMEIRO TEMPO

A 1ª etapa foi pouco movimentada no que diz respeito a ataques ou chances claras de gol. De intensidade no primeiro tempo, somente o número alto de faltas: 18. Apesar de jogar em casa e ter mais posse de bola, a equipe bicolor mostrou poucos ataques no primeiro tempo. Inclusive, a primeira grande chance da partida foi com o Brusque. Keké, atacante da equipe catarinense, chegou a marcar aos 18 minutos, mas foi assinalado o impedimento.

Pouco tempo depois, aos 24 minutos, o time catarinense assustou com Diego Mathias. O atacante entrou na área, puxou para esquerda e finalizou para uma grande defesa de Matheus Nogueira.

Aos 31 minutos, aconteceu a primeira grande finalização do Paysandu. O volante João Vieira, que não deve permanecer na Curuzu em 2025, mandou um bonito chute de fora da área e obrigou o goleiro do Brusque a fazer uma grande defesa.

Após este lance, a partida voltou a ter um ritmo monótono. Apenas troca de passes, faltas e sem grandes chances.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, precisando da vitória, não restou alternativa ao Paysandu a não ser partir para cima do Brusque. No decorrer da segunda etapa, o técnico Márcio Fernandes promoveu algumas substituições, como as entradas de Jean Dias e Eslí Garcia, com a intenção de deixar a equipe bicolor mais ofensiva.

E a estratégia do técnico deu certo. O Lobo ganhou mais volume de jogo, criou oportunidades e, aos 35 minutos, o venezuelano Eslí Garcia, xodó da Fiel, recebeu passe de Borasi na entrada da área e abriu o placar na Curuzu. O lance foi analisado pelo VAR por conta de um possível impedimento, mas foi validado. Vovô da cidade em festa. Paysandu 1x0 Brusque.

O Brusque-SC, que em caso de derrota seria rebaixado, se lançou ao ataque em busca do empate, mas não deu certo. Pelo contrário, a equipe bicolor teve mais chances de ampliar o placar. Em uma delas, o goleiro do Brusque, que também se chama Matheus Nogueira, salvou o time catarinense. No lance seguinte, a partida foi encerrada. Vitória bicolor e Papão na Série B 2025.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1x0 Brusque-SC - 36ª rodada da Série B

Data: 11/11/2024

Hora: 21h

Local: Estádio da Curuzu - Belém (PA)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Gol: Eslí Garcia (Paysandu)

Cartão amarelo: Edílson

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Kevyn), Wanderson, Quintana (Carlão) e Bryan Borges; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho (Jean Dias); Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Eslí Garcia) e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace e Jhan Torres (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Guilherme Queiroz), Paulinho (Dionísio) e Augustín González (Marcos Serrato); Diego Mathias (Diego Tavares), Rodrigo Pollero e Keké.

Técnico: Marcelo Cabo