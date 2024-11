'Fechamos com chave de ouro', diz Lucas Maia sobre temporada bicolor

O Paysandu garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 ao vencer o Brusque por 1 a 0, no estádio da Curuzu, na noite da última segunda-feira (11). Após a partida, o zagueiro Lucas Maia fez uma avaliação sobre o desempenho do time ao longo do ano e confirmou que continuará no Papão em 2025.

Lucas comentou sobre a permanência do Paysandu na Série B e ressaltou que, devido ao ano desafiador que a equipe enfrentou na competição, o principal objetivo do elenco foi evitar o rebaixamento. Ele também destacou as conquistas do clube no início da temporada: o 50º título Campeonato Paraense e o tetracampeonato da Copa Verde.

“Muito feliz pela temporada que fizemos, não apenas pela permanência, mas também pelos dois títulos que conquistamos. Com essa permanência, encerramos o ano com chave de ouro. Queríamos estar brigando lá em cima da tabela, mas, devido aos desafios que enfrentamos, conseguimos salvar o time e deixá-lo onde ele deve estar. Agora é se reorganizar e lutar pelo acesso ano que vem”, disse Lucas.

Lucas também confirmou que permanecerá no Paysandu para a próxima temporada. O zagueiro, que veio do Puebla, do México, se juntou ao clube no início do ano, rapidamente conquistou espaço e se tornou titular na equipe bicolor. Nesta temporada, ele atuou como titular em todos os 46 jogos que disputou, marcando dois gols e desempenhando um papel fundamental nas conquistas da Copa Verde e do Campeonato Paraense.

Além de Lucas, o Paysandu também renovou recentemente os contratos dos jogadores Diogo Silva, Edílson e Quintana.