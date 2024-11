Paysandu em noite de celebração; Primeira janela de transferência do Leão

Confirmação e celebração numa noite bicolor

Na mesma noite, foi confirmada a permanência do Papão na Série B e o rebaixamento do Brusque para a Série C. Com o alívio garantido, o time bicolor não demonstrou tanta concentração. O Brusque chegou a ameaçar, mas o predestinado Esli Garcia brilhou novamente: 1 a 0.

Com a Curuzu lotada mais uma vez, a torcida do Papão celebrou intensamente, reconhecendo o papel crucial que desempenhou. A permanência na Série B deve ser comemorada como um título, afinal, o time esteve à beira do rebaixamento e conseguiu corrigir a trajetória com a troca no comando técnico. Méritos para todos, especialmente para Márcio Fernandes, o redentor.

Leão e o primeiro ano de janelas

O futebol brasileiro entra em seu quarto ano com janelas de transferências — períodos para regularização de atletas. O Paysandu experimentou essa dinâmica em 2024, e agora será a vez do Remo em 2025. As janelas ocorrerão de 3 de janeiro a 28 de fevereiro, de 2 a 10 de junho (janela extra) e de 10 de julho a 2 de setembro.

Se o Paysandu contratou "apenas" 37 jogadores este ano (dois a mais que o Remo), foi por conta do sistema de janelas. A alta rotatividade ocorre devido aos erros frequentes nas contratações. O Leão, que está trazendo cerca de 20 atletas, já enfrenta o desafio de minimizar essas falhas. Veremos como se sai!

Notas Rápidas

Faltam dois meses para o duelo entre Paysandu (campeão da 1ª divisão) e Tuna (campeã da Copa Grão Pará) pela Supercopa Grão Pará, marcado para 12 de janeiro, aniversário de Belém. O Campeonato Paraense começa uma semana depois.

Clubes confirmados para o Parazão 2025: Paysandu, Remo, Tuna, Águia, Cametá, Castanhal, Bragantino, Caeté, Santa Rosa, São Francisco e o recém-promovido Independente/Tucuruí. A 12ª vaga ainda está em disputa na Série B1.

Ano de grandes goleiros no futebol paraense: Marcelo Rangel (Remo), Matheus Nogueira e Diogo Silva (Paysandu), Axel Lopes (Águia) e Iago Hass (Tuna). Destaque também para o azulino Léo Lang, que, mesmo com apenas um jogo e meio, garantiu um novo contrato.

O atacante Roger, visto como uma "joia" no Paysandu em 2023, teve um ano discreto emprestado ao CSA. Com apenas 21 anos, ele pode integrar o elenco bicolor em 2025, caso demonstre foco e se mantenha longe de más influências.

O Papão encerrará a temporada com 61 jogos. Até agora, em 59 partidas, tem 25 vitórias, 20 empates e 14 derrotas. Conquistou o Parazão, a Copa Verde e assegurou a permanência na Série B. O Remo terminou com 45 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, comemorando o acesso à Série B.

Léo Ortiz e Gerson, que estão em Belém com a Seleção Brasileira, retornarão em fevereiro com o Flamengo para enfrentar o campeão da Série A. Tudo indica que será o Botafogo.

Enquanto o Independente/Tucuruí comemora o acesso ao Parazão, o restante da Série B1, marcado por disputas jurídicas, ainda está na fase de grupos. Capitão Poço, Paragominas, Izabelense e Amazônia são os favoritos para avançar às quartas de final dessa competição arrastada.