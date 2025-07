Remo vence dois sinais de "vidas em risco"

A contusão de Jaderson na cabeça foi mais grave do que pareceu. O atleta poderia ter perdido a vida, não fosse o imediato e completo atendimento médico que recebeu. Felizmente, Jaderson já está jogando, plenamente recuperado. Depois desse risco real, veio o risco imaginado de Marcelinho.

O lateral-direito azulino estava "voando" em campo quando sentiu dor no peito e passou a conviver com a hipótese de uma patologia cardíaca. Como Marcelinho revela agora, sentiu medo não só de ter que parar de jogar, mas até mesmo de morrer. Tal como no caso de Jaderson, o NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) foi novamente muito responsável. Submeteu Marcelinho a minuciosos exames e só o liberou para voltar a jogar (duas semanas depois) com a certeza da saúde plena — ainda assim, ele voltou assustado. Isso explica o rendimento abaixo do potencial nesse recomeço.

Responsabilidade e autoridade de Claudinei

Mesmo diante de pedidos de Rossi para jogar com dores, Claudinei Oliveira disse “não” e anunciou a todos que só escalaria quem estivesse em plenas condições. Preferiu desfalques ao agravamento de problemas. Em consequência, o time foi valente, competitivo e vitorioso nos quatro jogos da “era” Claudinei.

A postura do técnico do Papão representa responsabilidade e autoridade. O trabalho funciona como ele determina — algo fundamental, especialmente para um clube cujos noticiários recentes apontavam para intromissões e incoerências. O Paysandu, de tantos erros nesta temporada, parece estar se redimindo com o acerto da contratação de seu terceiro técnico no ano.

BAIXINHAS

Além dos casos de Jaderson e Marcelinho, citados no comentário acima, a situação do meia Régis também expressa o nível de responsabilidade do NASP. O craque remista não consegue mais jogar uma partida inteira por ter sido forçado, em outros clubes, a antecipar o retorno ainda com lesão.

O Remo está oferecendo a Régis todo o tratamento médico, serviço de fisiologia e utilização dosada em jogos, conforme suas condições. Mesmo sendo pouco acionado, pelo enorme talento ele está sendo produtivo. Em apenas 204 minutos, fez dois gols (um anulado), deu uma assistência e protagonizou alguns lances mágicos.

Ao conquistar 10 pontos em 12 possíveis, o Papão resgatou o respeito dos adversários e o incentivo da torcida. À medida que o time vai se ajustando, passa a depender menos da bravura e mais da competência técnico-tática. Mas isso também significa que vem sendo mais estudado pelos adversários e enfrentando maiores dificuldades.

O Paysandu tem no banco dois zagueiros que, recentemente, eram os capitães de Athletico Paranaense (Thiago Heleno) e Coritiba (Maurício Antônio) — figuras protagonistas em diversas edições do clássico Atletiba. Não está nada fácil para eles entrarem no time bicolor.

O paraguaio Allan Rodríguez e o argentino Alvariño são meros reservas no Remo. Agora chega o colombiano Cantillo, com credenciais de sobra para ser titular. Será que, finalmente, a presença estrangeira vai ganhar destaque no Leão Azul? O meia argentino Titi Ortiz é mais uma possibilidade de reforço gringo no Baenão.

Reverson, lateral-esquerdo do Paysandu, é a figura do jogador mediano. Em 17 jogos pelo clube, ele nunca foi o melhor nem o pior em campo — sempre alguém que deu conta do recado sem brilhar. Um jogador tão útil quanto discreto — e vice-versa.

Com a saída do lateral Kadu para o Botafogo-RJ, o atacante PH passa a ser a principal possibilidade de presença paraense no time integralmente importado do Remo. PH, ex-Santa Rosa e natural de Cachoeira do Arari, está buscando nos treinos a confiança de Antônio Oliveira para ganhar a primeira chance.