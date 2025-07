Papão, saída talvez na próxima

O Paysandu está a um passo de sair da zona do rebaixamento, o que pode ocorrer na próxima rodada, dependendo, talvez, de uma derrota do Criciúma para o Goiás, hoje, em Goiânia. O time catarinense está dois pontos acima. Outro que o Papão pode ultrapassar é o Botafogo. Para isso, o Paysandu terá que vencer o Atlético Goianiense no sábado, em Belém, e torcer por tropeços dos times imediatamente acima.

A possibilidade matemática de sair da Z4 já é suficiente para empolgar os bicolores. Do jeito que o time vem jogando, o salto parece ser apenas questão de tempo. Em Florianópolis, o Papão confirmou os sinais de solidez, associando a entrega física dos atletas a uma organização tática já bastante perceptível.

O alívio que Marcelo Rangel não queria

Com média de cinco defesas expressivas por jogo nesta Série B, Marcelo Rangel teve um alívio no sábado. O jogo contra o Cuiabá foi o que deu menos trabalho ao goleiro azulino. Mérito do sistema defensivo? Nem tanto. O Cuiabá é que pouco atacou. Jogou para conter o ímpeto ofensivo do Remo — e conseguiu, ao custo de ser apagado no ataque.

Claro que todos os azulinos prefeririam os sustos de ver Marcelo Rangel fazendo milagres e o Remo vencendo. Ainda assim, o ponto somado foi importante. O Leão segue bem posicionado e agora amplia suas perspectivas com os reforços. Marrony começa a enriquecer o ataque. Cantillo, se estiver pronto para estrear, deve fortalecer ainda mais o meio de campo, sobretudo na construção de jogadas. Vejamos domingo, em Santa Catarina, contra a Chapecoense.

BAIXINHAS

Atacante de força é sempre uma alternativa interessante, mesmo que não seja um jogador tático. É o caso de Adailton, no Remo. Ele abaixa a cabeça e quebra jogadas promissoras, mas tem a virtude de ser sempre vertical na busca pelo gol. Pelo nível dos adversários e por seu jogo muito físico, Adailton enfrenta muito mais dificuldade na Série B do que nas competições regionais.

Leandro Vilela tem 9 jogos, 7 cartões amarelos e 1 vermelho na Série B. Considerando as suspensões, o volante do Papão é o rei das advertências do campeonato. Impetuoso e muito competitivo, Leandro Vilela precisa desenvolver a capacidade de antecipação como forma de desarmar sem cometer faltas.

É louvável o esforço de Antônio Oliveira para resgatar Felipe Vizeu como artilheiro, mesmo diante das contestações. Mas o atleta precisa se fazer merecedor com dedicação e respeito, sempre. Antônio valoriza, em seus times, a figura do pivô entre os zagueiros adversários. Vizeu tem porte físico e capacidade técnica para desempenhar esse papel, mas tem sido uma figura pífia.

Sandro Lima, paraense de 34 anos, centroavante do Atlético Goianiense, jogou no Independente de Tucuruí em 2012 e 2013. Defendeu times do interior de Goiás e saiu do Brasil para nove temporadas em Portugal e sete na Ásia (China, Turquia e Coreia do Sul). No sábado, ele vai curtir a emoção de jogar na cidade onde nasceu.

Saúde psíquica em alta no Paysandu com o trabalho diário da psicóloga Thaysse Gomes. O time já não se abate facilmente, nem perde o foco na obstinação de sair da zona do rebaixamento. Não só os atletas, mas todo o entorno deles está sob a atenção da psicóloga, como ela declarou à reportagem de O Liberal.

Começam os acenos de esperança de uma Copa de Clubes da FIFA (2029) no Brasil, com uma sede em Belém. Enquanto o acesso ao Mangueirão for tão difícil, Belém não terá qualquer competição da FIFA, que agora exige via expressa para o estádio. A não ser que o projeto envolva um novo estádio, em melhor localização.

Rossi está sendo preparado para reaparecer no ataque do Paysandu contra o Atlético Goianiense. O atleta foi muito sacrificado jogando lesionado e ficou fora contra Ferroviária e Avaí, em recuperação. Rossi tem 29 jogos pelo Papão, com 11 gols e seis assistências.