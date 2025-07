Leão vai disparar na liderança de público

Com média de 23.131 ingressos vendidos por jogo, o Remo já lidera com folga o ranking de público da Série B, inclusive acima de dez clubes da Série A. No geral, envolvendo as quatro séries, a torcida do Remo é a 11ª mais presente. Como a previsão para o próximo sábado é de público máximo no Mangueirão, contra o Cuiabá, o Leão deve disparar nesses números, muito significativos para o mercado do futebol.

Em renda bruta, o Remo se destaca com R$ 6,2 milhões — lucro de R$ 3,7 milhões nas bilheterias, conforme dados da CBF sistematizados pelo site Senhor Gol. Além dos números expressivos, o comportamento da torcida no estádio, sempre muito fervorosa, também desperta admiração.

Uma força que empolga

Torcida: assunto dominante entre os jogadores do Paysandu. Na vitória sobre a Ferroviária, a chuva não impediu a lotação do estádio, e a desvantagem no placar não desanimou a torcida, que incentivou o time em todos os momentos. Uma força que sempre empolga. Essa visão dos profissionais bicolores foi expressada pelo técnico Claudinei Oliveira, em justo reconhecimento.

O Papão opta pela Curuzu para potencializar a pressão da torcida, embora isso desfavoreça em outros aspectos, como o limite de capacidade de 16 mil lugares. O clube bicolor é o 4º no ranking de público, com média de 12.337 pagantes por jogo, mas com uma energia incomum — que o time não terá no sábado. Afinal, depois de três jogos seguidos em Belém, o Papão estará em Florianópolis, contra o Avaí.

BAIXINHAS

Pressões excessivas à arbitragem no jogo contra a Ferroviária colocam a Curuzu em risco de ser interditada. O árbitro goiano Jeferson Ferreira relatou em súmula que foi peitado pelo executivo bicolor Carlos Frontini, dentro de campo, no intervalo da partida. Denunciou também uma tentativa de intimidação por pessoas não identificadas, que bateram continuamente na porta do vestiário, também no intervalo. Isso pode gerar punição se a Procuradoria do STJD der prosseguimento ao caso.

Depois de chamar atenção com jogadas muito produtivas nas primeiras rodadas da Série B, a dupla Marcelinho e Janderson passou a sofrer marcação cerrada. Antônio Oliveira está buscando alternativas para surpreender, com os dois juntos ou não.

O volante Ronaldo Henrique terá reencontro com o Avaí, clube que defendeu em 33 jogos na temporada passada. Neste ano, sem espaço no time catarinense, veio para o Paysandu, onde já tem três jogos e três vitórias.

O zagueiro Reynaldo se recupera bem da lesão que o tirou do jogo contra o Athletic e deverá atuar no sábado, contra o Cuiabá. Desfalque certo no Leão é o também zagueiro Camutanga, suspenso por cartões amarelos. Pelo mesmo motivo, o zagueiro e capitão Alan Empereur vai desfalcar o Cuiabá.

Há uma tendência para o Paysandu manter o sistema de três zagueiros testado contra a Ferroviária, com a liderança de Thiago Heleno e maior exploração da ofensividade de Bryan e Reverson. O time terá ainda os retornos de Leandro Vilela e Rossi.

Uma vitória sobre o Cuiabá na tarde de sábado coloca o Remo no G4, à frente do Avaí, que atualmente tem os mesmos 23 pontos. Isso significa que, para o Leão Azul manter-se no G4, o Avaí não poderia vencer o Papão no jogo da noite. Então, os azulinos torceriam por quem no jogo de Florianópolis?

No futebol, a conveniência financeira nem sempre coincide com a conveniência técnica. Isso está claro no amistoso Remo x Santos de Neymar e companhia, na próxima quarta-feira, marcado para atender aos interesses do novo patrocinador master do Leão e abrir outras possibilidades mercadológicas — em plena e acirrada disputa da Série B.

Hoje, 2 de julho, é o Dia Mundial do Jornalista Esportivo. A data é comemorada desde 1994, por iniciativa da Associação Internacional de Imprensa Esportiva (AIPS), sediada na Suíça, com 9.500 membros e 161 associações integradas de todas as regiões do planeta.