Presidente do Paysandu sobre permanência de Esli Garcia: 'Só depende dele. Amanhã temos a resposta'

O Paysandu já está garantido na Série B de 2025 e diretoria trabalha para a renovação de alguns jogadores. Um dos atletas que interessa o clube bicolor é o atacante venezuelano Esli Garcia. O atleta é um dos destaques do clube no Campeonato Brasileiro e deve acertar sua permanência nesta terça-feira (19). A informação foi dada pelo presidente do Papão, Mauricio Ettinger, em entrevista à Rádio Liberal +. Assista:

Ettinger foi questionado, de zero a dez, sobre a permanência de Esli no Paysandu. O mandatário bicolor informou que está em 50%, mas é algo que depende da vontade do venezuelano em querer ficar em Belém.

“Cinco... Depende dele agora. Depende dele querer para acabarmos a negociação. Já falei com ele antes da viagem, para resolver se ele quer ficar ou não. Se ele quiser ficar ótimo. Amanhã a gente tem a resposta”, disse, o presidente bicolor.

O Paysandu vem tratando a negociação com Esli desde que o clube venceu o Brusque-SC, por 1 a 0, e se garantiu na Série B. A permanência do atleta dependia da situação bicolor na Série B e por isso pouco se falou no assunto. O Paysandu tenta a concretizar a compra definitiva do atleta, junto ao Deportivo Táchira (VEN), clube que detém seus direitos federativos. O Papão possui a preferência na compra, que gira em torno de 300 mil euros, algo em torno de R$ 1,8 milhão.

Esli Garcia é o artilheiro do Papão na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Esli não conseguiu se firmar na equipe titular do Paysandu em toda a temporada, tanto com Hélio dos Anjos no comando, quanto com Márcio Fernandes, porém, o jogador foi decisivo na permanência do Papão na Série B. Artilheiro do clube no Brasileirão com nove gols, Esli vive um momento mágico, na sua primeira experiência no Brasil. Querido pela torcida alviceleste, ele ganhou a preferência da diretoria em permanecer no Paysandu para 2025, porém, o jogador ganhou destaque e outros clubes também entram na disputa para tê-lo na próxima temporada.

Com 24 anos, Esli marcou 13 gols e deu uma assistência nesta temporada com a camisa bicolor. O jogador também foi decisivo nas conquistas dos títulos do Parazão e da Copa Verde com gol, além de ter ajudado bastante o clube no principal objetivo que era a permanência do clube na Série B em 2025.