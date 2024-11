Campeão pelo Paysandu, lateral paraense de Marituba é destaque no país da COP 29

O Azerbaijão recebe a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O país que fica na Europa, no limite com o Oeste da Ásia é sede da COP29 e recebe delegações de vários países do Mundo. O local também recebeu o lateral-direito paraense Matheus Silva, de 27 anos, que defendeu as cores do Paysandu.

Matheus Silva está na sua segunda temporada no futebol do Azerbaijão e joga pelo Qarabag. Nessa temporada realizou 16 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Já na temporada anterior realizou 41 partidas, com dois gols marcados e três assistências.

Natural de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, Matheus Silva iniciou a carreira nas categorias de base da Desportiva Paraense, em Marituba. O jogador defendeu o São Francisco de Santarém, além do Águia de Marabá e despertou interesse do Paysandu.

Pelo Papão, Matheus Silva atuou na Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. O jogador fez 32 partidas com a camisa do Paysandu e conquistou o título da Copa Verde, o segundo do Lobo da Curuzu na história. Nessa temporada, Matheus amargou o rebaixamento com o clube alviceleste para a Série C.

Com o destaque no Paysandu, Matheus Silva despertou o interesse do Bahia-BA, atuou pelos aspirantes do Tricololor, depois no time profissional, mas foi negociado com o Farense, de Portugal. Foi contratado pelo Moreirense, também de Portugal e em seguida defendeu o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Pelo Qarabag, do Azerbaijão, Matheus conquistou a Premyer Liqasi e também a Taça Azerbaijão.