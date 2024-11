Ronaldinho Gaúcho chega em Baku para participar da COP-29

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho chegou a Baku, no Azerbaijão, nesta quarta-feira (13) para participar da 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-29). Ele foi convidado pelo governo do Azerbaijão e está oficialmente credenciado para o evento.

A repórter Fábia Sepeda, do Grupo Liberal, registrou a chegada do jogador em um vídeo que mostra a intensa movimentação no local. Momentos antes da chegada, Ronaldinho compartilhou sua nas redes sociais, dizendo: "Hello Baku. Nos vemos em breve. Já, já estou aí", enquanto marcava o empresário Adnan Ahmadzada, ex-executivo estatal de petróleo Socar.

Desde sua aposentadoria em 2016, Ronaldinho Gaúcho tem participado de diversos eventos ao redor do mundo como representante de várias marcas. Recentemente, ele foi nomeado embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026, um papel que destaca sua influência no cenário esportivo.

Atualmente, Baku, no Azerbaijão, está competindo com Madri, na Espanha, pelo direito de sediar a final da Liga dos Campeões de 2027. Ambas as cidades apresentaram suas candidaturas após Milão, na Itália, não conseguir garantir a conclusão das obras do estádio San Siro, que era o local originalmente previsto para o evento.

Na terça-feira, dia 12, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, se encontrou com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Infantino também teve reuniões com representantes da região do Pacífico, uma das áreas mais impactadas pelas mudanças climáticas em todo o mundo.